Abraçada d'Illa amb Montero i xiulets per a Sánchez: així ha estat el 12-O a Madrid

Un 12-O sense massa rebombori a Madrid. Pedro Sánchez ha estat rebut amb xiulets que no han anat a més mentre Salvador Illa ha assistit per segon any consecutiu als actes del dia de la Hispanitat. Una mostra de “normalitat”, segons l’equip del president català, en les relacions institucionals entre la Generalitat i l'Estat.
Com ja és habitual, l’organització de l’acte ha situat el públic lluny de la tribuna presidencial. Enguany està ubicada a prop de 300 metres de distància, de manera que els xiulets destinats a Pedro Sánchez que li ha dedicat part del públic que assisteix a aquest acte han estat pràcticament inaudibles.
Illa ha arribat a la zona d’autoritats de la plaça Cánovas del Castillo, on hi ha la font de Neptú, acompanyat de la delegada del Govern a la capital de l'Estat, Núria Marín, i del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Posteriorment, s’ha abraçat amb María Jesús Montero en ple estacament de les negociacions pel finançament i, entre altres, ha mantingut una conversa amb el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, mentre es decideix sobre l'aplicació de l'amnistia.
L’any passat, Illa va trencar catorze anys d’absències dels presidents de la Generalitat a la tribuna de convidats de la desfilada militar. L’últim a assistir-hi havia estat el també socialista José Montilla, el 2010. Després, Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra i Pere Aragonès van declinar les invitacions per participar en els actes castrenses i a la tradicional recepció de Felip VI, que reuneix un miler de convidats al Palau Reial.
Poc abans de l’inici de l’acte, Illa ha publicat un missatge a X: “Convivència és reconèixer i garantir la pluralitat i diversitat d’Espanya, dels seus territoris i de les seves llengües. En un moment com aquest, de canvis tan profunds, hem de protegir aquesta Espanya de tots i totes i posar l’accent en allò que ens uneix”.
A la zona d'autoritats, l'escenografia ha estat presidida per la tribuna reial, amb Felip VI, la reina Letícia i la princesa Elionor. També els ministres del govern espanyol i representants institucionals del Senat, el Congrés i el Tribunal Constitucional.
Quan ha arribat Illa diversos ministres del govern de Pedro Sánchez s'han acostat a saludar-lo. S’ha abraçat amb la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, i ha conversat amb Fernando Grande-Marlaska, Sara Aagesen, Jordi Hereu, Diana Morant i Ángel Víctor Torres. També ha mantingut una conversa amb el president del TC.
Santiago Abascal planta Felip VI
A més de Sánchez i la pràctica totalitat del seu govern, a la desfilada hi és present el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i els presidents del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem, Cándido Conde-Pumpido i Isabel Perelló. També els presidents del Congrés i del Senat, Francina Armengol i Pedro Rollán.
En canvi, no hi és el líder de Vox, Santiago Abascal. Divendres va anunciar que celebraria el dia de la Hispanitat “des del carrer, i no des de la tribuna d’autoritats” perquè “no es pot ni s’ha de fingir normalitat institucional amb un executiu corrupte i il·legítim”. “No tinc cap dubte que el rei no ho interpretarà com una ofensa”, ha dit aquest diumenge en unes declaracions des de la plaça Colón. Abascal tampoc assistirà a la tradicional recepció posterior de Felip VI al Palau Reial.
Absència habitual del lehendakari
Enguany la tribuna d’autoritats també acull 11 presidents autonòmics. El lehendakari basc, Imanol Pradales, no assisteix a l’acte igual que els seus predecessors. Tampoc hi són el de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el de Múrcia, Fernando López Miras, i la de les Balears, Marga Prohens. Tots tres per afrontar possibles problemes derivats de les precipitacions als seus territoris. També hi falten els presidents de les Canàries, Fernando Clavijo, i de La Rioja, Gonzalo Capellán, que tenen actes a les seves comunitats.
Com cada any, els actes han començat amb l’arribada de Felip VI i la reina Letícia, els honors militars a les autoritats, l’aterratge de paracaigudistes, l’hissat de la bandera espanyola i l’homenatge als caiguts per Espanya. També hi ha assistit la princesa Elionor, amb uniforme de gala. Després, la desfilada aèria i terrestre, que transcorre entre el Paseo del Prado i la plaça Colón.
En aquesta ocasió, la desfilada està formada per 3.847 efectius de les Forces Armades i les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat (3.323 homes i 524 dones). Inclou 123 vehicles, 229 cavalls, sis gossos i el burret Baraka que aquest any actua com a mascota de la Legió. La Unitat Militar d’Emergències (UME) hi ha participat amb dues companyies, en comptes d’una, per celebrar el seu 20è aniversari. En aquesta ocasió els encarregats de sobrevolar el centre de Madrid per fer els colors de la bandera espanyola han estat els membres de la patrulla Mirlo, que substitueixen els de la patrulla Àguila per un canvi en els models d’avió.