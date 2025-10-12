Empat tècnic entre PP i PSOE però la dreta suma majoria, segons una enquesta de «El Periódico»

Una nova enquesta dibuixa un canvi de tendència en la política espanyola. Vox doblaria els seus escons mentre PP i PSOE quedarien en empat tècnic si se celebressin eleccions generals, segons les dades del Gesop per al diari El Periódico. Els populars s'imposarien a la baixa amb 117-121 escons (ara en tenen 137), amb els socialistes a rebuf amb 112-117 diputats (ara en tenen 121) i un Vox que s'enfilaria fins als 68-72 escons (ara en sumen 33).
De fet, l'avantatge d'Alberto Núñez Feijóo sobre Pedro Sánchez passa de 3,5 punts a només 1,2 en quatre mesos, en benefici de la formació liderada per Santiago Abascal. Pel que fa als grups catalans, ERC s'enfilaria fins a 8-10 diputats (7 actuals), i Junts retrocediria a 4-5 escons (7 avui). De la crua batalla entre Gabriel Rufián i Míriam Nogueras en sortiria, doncs, reforçat el republicà segons el sondeig. Sumar-Podem s'endurien una patacada per separat passant dels 31 diputats a només uns 20: Sumar (14-16 escons) i Podem (3-4).
Vox és l'única formació política que milloraria de forma substancial els seus resultats en relació amb les eleccions del 2023, arribant al 18,4% dels vots i 68-72 escons. Els ultres han escalat 2,4 punts més des del juny i obtindrien sis punts més que en els últims comicis. La dreta sumaria el 47,4% de les paperetes i una majoria absoluta que podria arribar fins als 185-193 diputats, deixant l'esquerra sense opcions de mantenir el govern. Segons el sondeig del Gesop, el 51,8% dels enquestats valora malament o molt malament la gestió del govern espanyol davant d'un 28,6% que parla d'una gestió bona o molt bona. No obstant això, les preferències per a la presidència del govern espanyol segueixen amb lideratge de Pedro Sánchez (22,3%), seguit de Feijóo (14,4%) i Abascal (13%).