Villarejo, condemnat a tres anys i mig de presó per haver revelat secrets d'una assessora de Pablo Iglesias

L'Audiència Nacional (AN) ha condemnat a 3,5 anys de presó l'excomissari José Manuel Villarejo per un delicte de revelació de secrets per la distribució del contingut de la targeta d'un mòbil de Dina Bouselham, exassessora del líder de Podem, Pablo Iglesias. Tal com consta en una sentència coneguda aquest dimarts, el tribunal aplica a Villarejo l'atenuant de dilacions indegudes pel temps transcorregut entre la formació de la present peça separada del cas Tàndem el 2017 i el seu enjudiciament. La Sala considera que tant Dina Bouselham com Pablo Iglesias han de ser indemnitzats, ja que han patit un "dany moral inherent a la humiliació, la desprotecció i la vulneració de les dades personals més íntimes".