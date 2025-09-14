Vox atia el foc contra el PP i el PSOE: «Estan disposats a pactar amb Satanàs»

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha vaticinat aquest diumenge un pacte de govern entre PP i PSOE per a "Silenciar-los" i evitar que la seva formació entri en un hipotètic executiu si els populars guanyen les pròximes eleccions. "Estan disposats a pactar amb Satanàs", ha lamentat el dirigent d'extrema dreta, en al·lusió als liderats per Núñez Feijóo.
"A Europa veiem aliats contra els guanyadors de les eleccions, també aquí a Espanya veiem que estan disposats a pactar amb Satanàs per tal que no s'escoltin les forces patriòtiques", ja assenyalat Abascal, en al·lusió als acords entre conservadors i socialistes per evitar que els seus socis s'integrin als governs, com ha passat a Alemanya i Àustria.
A més, ha carregat contra el president espanyol, Pedro Sánchez, al que ha titlat de "psicòpata" que "odia Espanya". Les seves paraules han estimulat càntics de "Pedro Sánchez, hijo de puta" per part de l'auditori madrileny. "No pot escoltar la cançó de l'estiu", ha dit el líder de Vox, que, tot i això, ha considerat que el sintagma hauria de ser "Pedro Sánchez, chulo de putas".
I ha assegurat que si ell fos president d'Espanya, la primera mesura que aplicaria seria engarjolar a Pedro Sánchez: "Se l'ha de fotre fora, a la presó, a la presó, a la presó", ha exclamat.
Durant la seva intervenció en l'acte polític "Europa Viva 25", celebrat en el Palau de Vistalegre, a Madrid, Abascal ha posat el focus en el fenomen de la immigració il·legal, els que delinqueixen i no s'integren. A més, s'ha ratificat en les seves paraules sobre enfonsar el vaixell humanitari "Open Arms". "S'ha d'enfonsar, no se'ns ha escalfat la boca. Si no es vol enfonsar doncs que l'omplin dels que venen i els tornem al seu país", ha dit. "L'islam ha d'abandonar l'Europa cristina: si no t'agraden els valors d'Europa ens és igual, ningú t'ha convidat, torna al teu país", ha escridassat.
En l'acte s'han presentat 8.500 persones i algunes s'han quedat fora, segons ha informat el mateix partit d'extrema dreta. L'esdeveniment ha començat amb un homenatge amb un vídeo commemoratiu de l'activista ultraconservador Charlie Kirk, assassinat el passat dimecres. Diversos dels personatges que han pujat a l'escenari han volgut lloar la tasca i la ideologia de Kirk, un d'ells ha estat Javier Milei qui ha estat present a través d'una videotrucada des de l'Argentina.
Per altra banda, també ha aparegut Giorgia Meloni, amiga d'Abascal, a través d'una videotrucada i ha promogut els valors del grup europeu Patriotes, promogut per Viktor Orbán. Allunyant-se del discurs unidireccional d'assenyalar a Hamàs, com ha fet Abascal, Meloni ha reclamat "la necessitat" que Israel aturi els seus atacs i que Hamàs retorni els ostatges i solucionar la problemàtica dels dos Estats.