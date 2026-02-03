Vox recula i tampoc participarà en les manifestacions pel caos de Rodalies

El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha assegurat aquest dimarts que finalment no assistiran a les protestes del pròxim dissabte pel caos de Rodalies, ja que estan "polititzades". En roda de premsa, Garriga ha defensat que donen suport a la vaga de maquinistes de la setmana que ve, però no a la manifestació del matí convocada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i el Consell de la República ni a la d'usuaris de la tarda, a la que s'hi ha adherit Òmnium. L'extrema dreta, juntament amb el PSC i el PP, són els tres partits amb representació parlamentària que no participaran en les convocatòries previstes per aquest dissabte. Els populars també al·leguen la mateixa "instrumentalització política" que menciona Vox, mentre que els socialistes respecten la manifestació, però se centren a donar suport al Govern.\r\n