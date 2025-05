Ogassa lluita per salvar l'escola

El poble d'Ogassa, de 200 habitants, està en campanya per salvar l'escola municipal, l’Escola l’Esquirol que l'any vinent passaria de nou a cinc alumnes, perquè n’hi ha quatre que marxaran l’Institut. Davant d'aquesta situació, l’associació de famílies, amb la col·laboració de l’escola i l’ajuntament ha tirat endavant una campanya per promocionar el poble i el projecte educatiu de l’escola. Segons ha pogut saber NacióRipollés, la iniciativa ja ha aconseguit quatre noves inscripcions al centre i això ja el trauria de “la zona de perill”.

El punt fort de la campanya serà el pròxim dissabte 31 de maig amb la "Festa, fes-te rural", que inclourà una visita a la vila i una jornada de portes obertes de l'escola per presentar-ne el nou projecte directiu. Aquells qui els agradi Ogassa i s'hi vulguin quedar, segons han comunicat, se'ls posaran "tantes facilitats com ens sigui possible". Tant és així que Ogassa compta amb nous pisos de lloguer social de l’Ajuntament, que es podran visitar durant la jornada de promoció. "Les famílies no volem lamentar-nos de la falta de nens al poble sinó fer el possible per engrescar noves famílies que vinguin a viure a Ogassa", han expressat des de l'associació de famílies de l'escola.

Les activitats d'aquesta jornada festiva a Ogassa proposen descobrir el poble d’una manera lúdica amb jocs rurals. També es parlarà de la manera de funcionar de l’Escola l’Esquirol i del nou projecte de l’escola bressol. Per acabar el matí, es farà un dinar popular amb un plat tradicional del poble, el cassolet del miner. A més, es farà una tertúlia d'intercanvi d'experiències sobre el món rural i un espectacle de titelles per als infants.

De moment, l’AFA assegura que el poble està responent "molt bé" a les activitats que s'han proposat per Sant Jordi i també al sopar de la festa major, que va aplegar 180 persones. La campanya ja ha començat a donar fruits i ja hi ha famílies que s’han interessat per l’escola i per venir a viure al poble. "Els reptes de futur en un entorn de muntanya i rural com el d’Ogassa són enormes, però n’estem convençuts que entre els que ja hi som, els pugen i els que vindran, els afrontarem amb èxit", han expressat.