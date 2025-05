Problemes de cobertura mòbil a la Vall de Camprodon per unes obres

El Ripollès té problemes de cobertura mòbil des de dilluns a la tarda per unes obres. En concret, es tracta d'un trencament de cable aeri de fibra durant els treballs del nou pont de Sant Pau de Segúries a la Vall de Camprodon. Els fets van a primera hora de la tarda d'aquest dilluns 26 de maig i durant set hores municipis com Molló van quedar-se sense telefonia ni internet.

Amb tot, aquest dimarts al matí encara s'arrosseguen problemes en la cobertura i Telefònica treballa per restablir el servei. A Sant Pau de Segúries, en canvi, l'afectació no és generalitzada sinó que depèn de l'operador.

L'alcalde de Molló, Pep Coma, ha lamentat la incidència per la xarxa social 'X': "I mentrestant, la Generalitat té fibra soterrada que arriba als pobles, però sense ús de les operadores". Aquest és el segon tall que pateix la zona aquest any. L'últim va passar el 12 març per un robatori de cable a la zona d'Olot.