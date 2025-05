Un projecte ambiental millorarà hàbitats naturals de la Vall de Ribes

Un projecte vol millorar els hàbitats de fauna salvatge subalpina en diferents sectors de la Vall de Ribes, al Ripollès. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ja n'ha adjudicat les obres que començaran aquest mes de maig i duraran cinc mesos. La iniciativa vol afavorir espècies sensibles com el gall fer i el mussol pirinenc, que estan amenaçades. Està prevista l'actuació en boscos majoritàriament de titularitat pública dels municipis de Toses, Ribes de Freser, Planoles, Queralbs i Campelles. El projecte compta amb un pressupost de 621.975 euros i forma part del Pla europeu Next Generation.

En concret, les zones afectades pel pla formen part del parc natural de les Capçaleres del Ter i del Freser i també de l'espai d'interès natural de la Serra de Montgrony. A les zones boscoses, bàsicament de pi negre i pi roig, s'hi faran tractaments per millorar l'estructura i la diversitat forestal. Això permetrà que el sotabosc es desenvolupi millor, creant espais més aptes per a la fauna subalpina que necessita ambients tranquils, heterogenis i ben estructurats.

Segons informa el departament, una de les actuacions més destacades serà la reducció de densitat en boscos joves, que afavorirà l'entrada de llum al bosc i estimularà la regeneració natural. A més, es preservaran arbres amb formes singulars, espècies frondoses i es generarà fusta morta, "un recurs vital per a insectes, ocells i petits mamífers". El gall fer, una espècie dels boscos subalpins, es veurà beneficiat per l'obertura de clarianes i el manteniment d'espais oberts, que milloren les condicions del seu hàbitat i n'afavoreixen l'alimentació i la reproducció. També s'ha previst la creació de punts d'aigua, molt escassos a la zona, per afavorir la fauna salvatge i els ramats domèstics.

Des del departament han informat de l'escassa biodiversitat dels hàbitats forestals en aquestes àrees d'actuació a causa de l'estat arbori. Per això, s'ha projectat la plantació d'arbres per contribuir a reduir aquest dèficit i alhora incrementar la producció de fruits, una font d'aliment per a la fauna. Les intervencions de consolidació es faran a partir de la selecció dels millors plançons i deixant claps sense intervenció per garantir la diversificació estructural.

Segons la Generalitat, l'objectiu és replicar patrons naturals i incrementar la resiliència dels boscos davant de fenòmens climàtics extrems. En zones especialment danyades per temporals, s'hi farà una restauració activa dels hàbitats, es retiraran arbres trencats i se'n mantindran alguns com a fusta morta dreta, molt útil per espècies com el mussol pirinenc, que necessita cavitats per niar. A més, es col·locaran caixes-niu específiques per a aquesta espècie per incrementar-ne la presència.

Regulació de l'accés motoritzat

A més de les actuacions forestals, el projecte inclou millores en la xarxa de camins i pistes. Aquestes actuacions es faran sempre amb criteris de sostenibilitat i amb l'objectiu de facilitar la gestió forestal i l'accés controlat, i s'evitaran noves obertures innecessàries. També es preveu la col·locació de barreres per regular l'accés motoritzat a determinades zones. Per garantir una execució respectuosa amb la fauna, les obres s'han planificat tenint en compte les èpoques de nidificació, hivernada i altres moments clau per a biodiversitat local.