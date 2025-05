10 minuts sense pilot: el desmai que va deixar un avió volant sol sobre la península Ibèrica

Ensurt sense conseqüències. Un vol Frankfurt-Sevilla que va sobrevolar la península Ibèrica el 17 de febrer del 2024, va fer-ho sense pilot ni copilot durant 10 minuts. N'ha informat un informe de la Comissió d'Investigació d'Accidents i Incidents d'Aviació Civil del Ministeri de Transports del govern espanyol.

Tal com explica l'informe, el copilot de l'aeronau s'hauria desmaiat mentre estava sol a la cabina de l'avió, perquè la pilot havia anat al lavabo. Quan va tornar a la cabina, la pilot va introduïr el codi d'accés a la cabina, que activa un brunzidor per avisar el copilot perquè aquest obri la porta, però no va trobar cap resposta. Va repetir l'acció fins a cinc ocasions.

Prèviament, una hostessa havia intentat contactar, sense èxit, amb el copilot a través del telèfon de bord. Finalment, mentre la pilot introduïa el codi d'emergència, el seu company hauria obert la porta des de l'interior de la cabina. Amb la pilot ja a la cabina, es va sol·licitar poder fer un aterratge d'emergència a l'aeroport de Barajas, des d'on una ambulància va traslladar el copilot fins a un centre hospitalari.

L'informe també recull que l'avió transportava 199 passatgers, que no van assabentar-se de què passava, gràcies al pilot automàtic de l'aeronau. Tot i això, també relata que el copilot hauria operat els controls sense voler mentre es trobava inconscient i que la gravadora de veu de la cabina va enregistrar sorolls estranys compatibles amb una emergència sanitària aguda.