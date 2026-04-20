20 de abril de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

27 discoteques catalanes competeixen per ser les millors del món

La llista The World’s 100 Best Clubs 2026 recull les 100 millors discoteques del món i Catalunya torna a dominar el rànquing amb 27 locals nominats per formar-hi part

  • D'entre les 27 discoteques catalanes nominades, 18 estan a Barcelona, 7 a Girona, una a Lleida i una a Tarragona

ARA A PORTADA

Publicat el 20 d’abril de 2026 a les 18:07
Actualitzat el 20 d’abril de 2026 a les 18:11

Si hi ha una cosa que no falta a Catalunya són llocs d'oci i festa, de fet, sempre encapçala la llista de les nominacions a millors discoteques del món i, enguany, no ha sigut l'excepció. 27 locals d'oci nocturn del país han estat nominats a accedir a la llista de The World's 100 Best Clubs del 2026, un rànquing que acull els 100 millors locals d'oci nocturn del món i que publica anualment l'Associació Internacional d'Oci Nocturn.

A Catalunya li segueixen en el rànquing Balears i Andalusia, que compten amb 19 i 15 discoteques, respectivament, nominades per entrar en la llista de les 100 millors del món Dels 27 locals d'oci nocturn nominats de Catalunya, 18 d'ells es troben a la demarcació de Barcelona. 

La demarcació de Girona compta amb un total de set locals nominats, quatre d'ells a Lloret de Mar i tres a Platja d'Aro, mentre que les demarcacions de Lleida i Tarragona compten amb un local cadascuna, un a Lleida ciutat i l'altre a Salou.

Barcelona

  • Bling Bling (Barcelona)
  • Boris Club (Barcelona)
  • Carpe Diem (Barcelona)
  • Gatsby (Barcelona)
  • Input (Barcelona)
  • KU (Barcelona)
  • Les Enfants Brillants (Barcelona)
  • Luz de Gas (Barcelona)
  • Opium (Barcelona)
  • Razzmatazz (Barcelona)
  • Sala Apol·lo (Barcelona)
  • Shôko (Barcelona)
  • Sutton (Barcelona)
  • Titus Carpa, a Badalona
  • La Pikkara, a Barberà del Vallès
  • Disc Phoenix, a Calella
  • Cocoa Mataró, a Mataró
  • El Cel Vic, a Vic.

Girona

  • Disco Prive (Lloret de Mar)
  • Revolution Disco (Lloret de Mar)
  • St. Trop' (Lloret de Mar)
  • Tropics (Lloret de Mar)
  • BeOut (Platja d'Aro)
  • Papillon (Platja d'Aro)
  • Passarel·la Empuriabrava (Empuriabrava)

Tarragona

El local nominat és Tropical, a Salou.

Lleida

El representant de l'oci nocturn nominat a Lleida és Biloba.

Des del 15 d'abril i fins al 2 de novembre qualsevol persona pot votar per la seva discoteca preferida i el vot popular representarà el 50% del resultat, l'altra meitat correspondrà a la valoració d'un jurat integrat per professionals del sector de l'oci nocturn que tindran en compte la programació, la innovació, la qualitat del servei o la seguretat, d'entre altres. La votació és pot fer a través de la pàgina web oficial de International Nightlife Association, l'entitat organitzadora. 

