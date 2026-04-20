27 discoteques catalanes competeixen per ser les millors del món

Si hi ha una cosa que no falta a Catalunya són llocs d'oci i festa, de fet, sempre encapçala la llista de les nominacions a millors discoteques del món i, enguany, no ha sigut l'excepció. 27 locals d'oci nocturn del país han estat nominats a accedir a la llista de The World's 100 Best Clubs del 2026, un rànquing que acull els 100 millors locals d'oci nocturn del món i que publica anualment l'Associació Internacional d'Oci Nocturn.
A Catalunya li segueixen en el rànquing Balears i Andalusia, que compten amb 19 i 15 discoteques, respectivament, nominades per entrar en la llista de les 100 millors del món Dels 27 locals d'oci nocturn nominats de Catalunya, 18 d'ells es troben a la demarcació de Barcelona.
La demarcació de Girona compta amb un total de set locals nominats, quatre d'ells a Lloret de Mar i tres a Platja d'Aro, mentre que les demarcacions de Lleida i Tarragona compten amb un local cadascuna, un a Lleida ciutat i l'altre a Salou.
Barcelona
- Bling Bling (Barcelona)
- Boris Club (Barcelona)
- Carpe Diem (Barcelona)
- Gatsby (Barcelona)
- Input (Barcelona)
- KU (Barcelona)
- Les Enfants Brillants (Barcelona)
- Luz de Gas (Barcelona)
- Opium (Barcelona)
- Razzmatazz (Barcelona)
- Sala Apol·lo (Barcelona)
- Shôko (Barcelona)
- Sutton (Barcelona)
- Titus Carpa, a Badalona
- La Pikkara, a Barberà del Vallès
- Disc Phoenix, a Calella
- Cocoa Mataró, a Mataró
- El Cel Vic, a Vic.
Girona
- Disco Prive (Lloret de Mar)
- Revolution Disco (Lloret de Mar)
- St. Trop' (Lloret de Mar)
- Tropics (Lloret de Mar)
- BeOut (Platja d'Aro)
- Papillon (Platja d'Aro)
- Passarel·la Empuriabrava (Empuriabrava)
Tarragona
El local nominat és Tropical, a Salou.
Lleida
El representant de l'oci nocturn nominat a Lleida és Biloba.
Des del 15 d'abril i fins al 2 de novembre qualsevol persona pot votar per la seva discoteca preferida i el vot popular representarà el 50% del resultat, l'altra meitat correspondrà a la valoració d'un jurat integrat per professionals del sector de l'oci nocturn que tindran en compte la programació, la innovació, la qualitat del servei o la seguretat, d'entre altres. La votació és pot fer a través de la pàgina web oficial de International Nightlife Association, l'entitat organitzadora.