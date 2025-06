A partir d'avui et trucaran menys i podràs identificar les trucades comercials

L'entrada en vigor de les dues noves mesures busca lluitar contra les trucades spam. La prohibició del govern espanyol se centra a tallar el flux de trucades comercials provinents de números de mòbil.

Des d'ara mateix, les comunicacions amb finalitat comercials s'hauran de fer des d'un número que comenci en 800 o 900 o amb el prefix de la província.

Acompanyant aquesta primera mesura, s'hi suma una altra: tant les trucades com els SMS d'origen estranger que es fan des d'un número espanyol per enganyar l'usuari quedaran bloquejats. Tot i que per dur-se a terme de manera eficaç caldrà la col·laboració de les companyies telefòniques.

Isidor Garcia, director de l'Agència Catalana de Consum, ha afirmat a Catalunya Ràdio que el paper de les empreses telefòniques és fonamental per reduir les teleoperadores que molesten als usuaris: "Han de ser les operadores les que facin el filtre de control, han de facilitar la situació que pateix el consumidor".

Aquest parell de mesures s'afegeixen a la que van entrar el 7 de març. Aquesta consisteix en el bloqueig de trucades i SMS provinents de números de telèfon que no corresponen a cap usuari ni servei.

Les dades del Ministeri de Transformació Digital mostren que, en els tres primers mesos de la implantació de la mesura entrada en vigor al març, s'han bloquejat més de 14 milions de trucades i més de 800.000 missatges fraudulents.