A presó l'home acusat de matar la parella i amagar-la embolicada en cinta americana a casa a Barcelona

El jutjat de violència sobre la dona número 3 de Barcelona ha acordat presó provisional sense fiança per a l'home detingut per la mort de la seva parella al barri de Ciutat Meridiana de Barcelona. La causa està oberta per un delicte d'homicidi dolós. Els Mossos van ser alertats pel germà del detingut i el diumenge van trobar el cos de la dona embolicat en plàstic i cinta americana en una habitació segellada al domicili que compartien.

Portava amagant el cos vuit mesos, durant els quals no sortia de casa més que per comprar al supermercat proper al domicili. L'home ha al·legat que la dona s'havia suïcidat, però la jutgessa remarca que no concorda amb el traumatisme cranioencefàlic tancat en context de politraumatisme que revela l'autòpsia.

L'home va alertar el seu germà que la seva parella portava morta diversos mesos a casa i que ell podia quedar "ingressat" en algun lloc. El germà es va personar al domicili i va trucar als Mossos, que van fer l'aixecament del cadàver i van detenir l'home per un delicte d'homicidi dolós.

L'informe preliminar de l'autòpsia dictamina que la mort de la dona es pot qualificar de violenta, homicida, causada per traumatisme cranioencefàlic tancat en context de politraumatisme. La jutgessa conclou que existeixen "clars indicis" que l'home ha matat la parella tenint en compte que el cos estava en una habitació segellada, embolicat en plàstic i cinta americana. La versió del detingut, segueix, és "inversemblant i no és compatible amb les lesions presentades per la víctima ni amb la causa de la mort", ja que ell nega que quan va embolicar el cadàver, li va caure dos cops però no es va colpejar el cap.

Segons el detingut, la víctima tenia trastorn de la personalitat, amb un 81% de discapacitat i protocol de suïcidi activat més d'un cop. En la seva declaració, ha assenyalat que "suposa" que la víctima s'hauria suïcidat i que en els últims mesos no volia anar al Centre de Salut Mental d'Adults ni medicar-se. Ha assegurat que no sap com va morir la dona, però que el 29 de setembre del 2024 la va trobar morta i no va trucar al metge o a la policia perquè es va quedar en xoc.

També ha explicat que es va prendre unes pastilles perquè es pensava que tot era un somni. Ha reconegut que va embolicar la víctima en bosses per demostrar que la mort no va ser violenta, per maltractament o per apunyalament, i ha argumentat que no va tapiar la porta, sinó que la va pintar i va posar sorra a terra perquè ja sortia la pudor cap enfora. Dissabte passat li va explicar al seu germà que la parella estava morta a casa des de feia mesos perquè ja no aguantava més.

Un cop se li esgrimeix l'informe forense, el detingut ha dit que és impossible que la dona morís d'un traumatisme cranioencefàlic o que la mort fos homicidi, perquè tot i que admet que quan va embolicar el cos li va caure un parell de cops, en cap moment es va colpejar el cap. També ha al·legat que no ha marxat a un país sense extradició justament perquè volia demostrar la seva innocència.

En resposta a preguntes de la fiscalia, ha assenyalat que la relació amb la víctima era molt bona, tot i que ha reconegut que ella deia als veïns que ell l'havia maltractat. També assegura que li ha tret un càncer a ella, un papil·loma humà.

Malgrat que l'home nega els fets, la jutgessa considera que de la instrucció de la causa es desprenen "suficients indicis" que ell ha causat la mort violenta de la seva parella. La versió del suïcidi, segueix, no és compatible amb el resultat de l'informe forense, i al·lega també que va amagar el cos durant 8 mesos, sense trucar a metge.

A més, la va embolicar en plàstic i va segellar l'habitació on estava el cos per evitar la pudor de la descomposició. El 25 de maig va enviar uns àudios al seu germà i la jutgessa conclou que és plenament conscient dels fets, ja que diu que pot ser ingressat, dient que els Mossos anirien per ell. Cita també el seu advocat i parla de confessió i de col·laborar amb la policia.

Els veïns també han explicat que havien sentit escenes que no es corresponen amb la relació idíl·lica que descriu el detingut. Per tot plegat, acorda la presó provisional sense fiança per evitar el risc de fuga. La defensa, però, creu que procediria més un internament psiquiàtric perquè el relat del seu client no és coherent. La jutgessa creu que l'investigat està plenament orientat en l'espai i el temps.