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Adif preveu recuperar l'alta velocitat entre Girona i Barcelona «a mitja tarda»

Societat

  • Les vies d'alta velocitat i, al fons, Figueres oest

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Publicat el 30 d’agost de 2026 a les 16:52
Actualitzat el 30 d’agost de 2026 a les 16:54

La circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona es troba interrompuda des d'aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica. Renfe ha precisat que l'avaria afecta tots els operadors i s'ha originat pels voltants de les 08.50 hores a la zona de la Sagrera a causa d'una incidència en la infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió en la catenària. Dos combois han quedat aturats i els passatgers s'han hagut d'evacuar.

Adif confia a poder restablir la tensió "a mitja tarda", segons fonts de la companyia. Renfe està reubicant els viatgers entre Girona – Barcelona als trens de Mitjana Distància de la línia R11, mentre que per als trajectes internacionals s'han habilitat busos.

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