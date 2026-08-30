Adif preveu recuperar l'alta velocitat entre Girona i Barcelona «a mitja tarda»

La circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona es troba interrompuda des d'aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica. Renfe ha precisat que l'avaria afecta tots els operadors i s'ha originat pels voltants de les 08.50 hores a la zona de la Sagrera a causa d'una incidència en la infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió en la catenària. Dos combois han quedat aturats i els passatgers s'han hagut d'evacuar.\r\n\r\nAdif confia a poder restablir la tensió "a mitja tarda", segons fonts de la companyia. Renfe està reubicant els viatgers entre Girona – Barcelona als trens de Mitjana Distància de la línia R11, mentre que per als trajectes internacionals s'han habilitat busos.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\n\r\nREPORTATGE\r\n\r\nTenir cura d'una persona amb Alzheimer: «Fa sis anys que no tinc marit» Natàlia Pinyol\r\n\r\n