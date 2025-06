Alerta per pluges en sis comarques a les portes de la revetlla de Sant Joan

Incertesa meteorològica a les portes de la revetlla de Sant Joan. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat l'alerta per previsió de pluges intenses a un total de sis comarques de cara a la tarda d'aquest dilluns, si bé no hauria d'afectar les hores més intenses de la revetlla.

L'avís es posa en marxa a partir de les 14 hores i s'allarga fins a les 20 hores, coincidint amb els preparatius i les primeres celebracions de la revetlla. Les comarques afectades són l'Alt Empordà, la Garrotxa, Osona, el Ripollès, el Lluçanès i el Berguedà. Els xàfecs, que poden superar els 20 litres en 30 minuts, aniran acompanyats localment de tempesta i no es descarta calamarsa o pedra. A Osona i a l'Alt Empordà l'avís afectarà sobretot el nord.

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya emet avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Dll. 12:00 a dt. 18:00 h

➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts

➡ Grau de perill màx: 🟡 1/6



*Hora local (h) = TU + 2 pic.twitter.com/yijqgidnxZ — Meteocat (@meteocat) June 23, 2025

Molta calor per la revetlla de Sant Joan

En tot cas, en les pròximes hores i de cara a la revetlla de Sant Joan, la calor serà la protagonista, amb màximes que superaran els 35° a molts punts i pel que fa a la mínima, a punts del litoral, no baixaran dels 21-23°. La temperatura a mitjanit es mourà entre els 22 i 26 °C a l'interior, si bé quedarà una mica més baixa a punts del Pirineu, i entre els 24 i 27 °C a la costa.

Protecció Civil ha activat aquest dilluns el pla Procicat per l'episodi de calor intensa que es preveu que duri almenys fins dimecres i que faci que se superin en molts indrets els llindars de calor nocturna. El Meteocat preveu una onada de calor durant tres dies consecutius a les comarques del Baix Llobregat i el Vallès Occidental i que aquest dilluns i dimarts també afectarà la Plana de Lleida i dimecres el litoral i prelitoral central i nord.

Les properes hores i de cara a la revetlla de Sant Joan, la calor 🌡️ serà la protagonista, amb màximes que superaran els 35º a molts punts i pel que fa a la mínima, a punts del litoral, no baixaran dels 21-23º. pic.twitter.com/rpz7B3bsU4 — Meteocat (@meteocat) June 23, 2025

Crida a la prudència

El Departament d'Interior ha fet una crida a la "responsabilitat col·lectiva" per garantir un Sant Joan segur i lliure d'incidents greus. Malgrat que s'ha superat la situació de sequera, hi ha molta massa forestal acumulada que pot cremar i ha demanat "no confiar-se".

El cos de Bombers de la Generalitat reforçarà el seu operatiu amb un increment dels efectius a les sales de coordinació. Es farà un reforç M1, que preveu la mobilització preventiva de personal lliure de guàrdia per donar resposta a la “previsible situació de risc generada per l'increment i simultaneïtat de serveis i incendis”.