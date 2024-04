Els anys de sou íntegre que destinen els catalans a pagar un habitatge, segons un estudi

Els catalans han de destinar el sou brut íntegre de vuit anys i cinc mesos (8,4 anys) per pagar un habitatge, segons un estudi de Fotocasa i InfoJobs basat en dades dels dos portals del 2023. A Barcelona, el temps necessari s'enfila fins als 9,2 anys de salari per un immoble de 80 metres quadrats.

La xifra contrasta amb Lleida, on de mitjana calen 4,1 anys; Tarragona, amb 5,5 anys; o Girona, amb 7,8 anys el 2023. Catalunya, juntament amb les IllesBalears (12 anys de mitjana), Madrid (11,2 anys) i el PaísBasc (9 anys) són les comunitats de l'Estat on més temps cal destinar per pagar la hipoteca.

L'estudi precisa que durant l'últim any a Catalunya els sous van augmentar un 1,9%, mentre que el preu de l'habitatge ho va fer un 4,4%. El portal immobiliari assegura que els preus de l'habitatge es mantenen en màxims de l'última dècada.

Al conjunt de l'Estat, de mitjana un ciutadà ha de destinar 6,7 anys per pagar un habitatge en propietat. Les comunitats on menys temps és necessari són Extremadura (3,6 anys), CastellalaManxa (4 anys) i Múrcia (4 anys).