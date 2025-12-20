El Govern impulsa una campanya per promocionar el consum de carn de porc durant les festes de Nadal

El Govern ha posat en marxa una campanya de comunicació destinada a promocionar el consum de carn de porc i productes derivats durant les festes de Nadal. La iniciativa vol conscienciar a la ciutadania de la importància de consumir productes locals i de proximitat, sobretot en solidaritat i suport al sector porcí en un context marcat per la pesta porcina africana (PPA).
En aquest sentit, la campanya vol posar en valor els plats gastronòmics més arrelats com els canelons, la sopa de galets i pilota, els embotits, i altres productes derivats del porc, així com altres carns i peixos. La campanya coincideix amb l’any en què Catalunya ha estat reconeguda com a Regió Mundial de la Gastronomia.
La campanya s'emetrà per televisió i premsa escrita i entra a les llars catalanes per mostrar com les famílies celebren el Nadal amb plats tradicionals a taula. L'objectiu és destacar com aquests aliments formen part de la identitat i estil de vida dels catalans, alhora que es reforça la connexió entre la ciutadania i el sector agroalimentari local.
Segons el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, "aquesta campanya no només busca impulsar el consum dels productes que són nostres, sinó també donar suport al nostre sector, que és un motor econòmic i cultural de Catalunya. Recordem que la nostra gastronomia és un tresor que cal protegir, celebrar i compartir".
Els cartells