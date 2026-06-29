Badalona modifica el PGM per ampliar el campus de Can Ruti

El ple de l'Ajuntament de Badalona ha aprovat de manera inicial aquest dilluns en sessió extraordinària la medicació del Pla General Metropolità (PGM) que possibilitarà l'ampliació del campus de l'hospital Can Ruti. El govern municipal ha assegurat que el projecte s'ha treballat des de pràcticament l'inici del mandat amb l'objectiu de potenciar el 'hub' sanitari del Germans Trias.\r\n\r\nAquesta acció, segons asseguren, busca protegir la muntanya i ordenar els espais i usos amb criteris que permetin que l'activitat econòmica i sanitària segueixi creixent amb respecte a l'entorn. En Per la seva banda, l'alcalde, Xavier Garcia Albiol, ha anunciat també que està pràcticament tancat amb la Generalitat el projecte per traslladar les consultes externes de l'hospital Can Llamas.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nBadalona, al punt de mira d'Hisenda: l'oposició demana explicacions a Albiol Lluís Girona Boffi\r\n\r\n