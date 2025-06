Barcelona, escollida per acollir un centre d'escala mundial sobre «economia oceànica sostenible»

Barcelona acollirà una oficina d'escala mundial dedicada a l'economia oceànica sostenible. És l'únic centre col·laboratiu de la Dècada de l'Oceà (DCC per les sigles en anglès) centrat en economia oceànica sostenible i pretén ser un "centre de pensament global". L'oficina dependrà de la Fundació Barcelona Capital Nàutica i s'ubicarà a les instal·lacions d'aquesta al Moll de Llevant. Així ho ha anunciat aquest dijous l'alcalde Jaume Collboni després que la Unesco hagi confirmat que el centre s'ubicarà a la capital catalana com a mínim fins al 2030, quan acaba la Dècada de l'Oceà. El centre començarà a funcionar aquest any amb una direcció i dues persones tècniques i la previsió és que s'ampliï a cinc persones més endavant.

L'Ajuntament lidera el projecte del DCC en col·laboració amb el Port de Barcelona i la Generalitat i amb socis científics com el Consell Superior d'Investigacions Científiques, a través del seu Institut de Ciències del Mar, i BlueNetCat, la xarxa R+D+I Marítima de Catalunya, i amb el suport del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

D'aquesta manera, Barcelona es convertirà en la primera ciutat a liderar un dels deu reptes fixats per les Nacions Unides en la defensa de l'ecosistema marí. Concretament, l'oficina es dedicarà al repte número quatre, que és el que fa referència a desenvolupar una economia oceànica "sostenible i equitativa".

Entre els objectius del nou centre hi ha configurar-se com un think tank global sobre economia blava, constituir "el major repositori mundial" de projectes aplicables al desenvolupament econòmic dels oceans, construir una xarxa publicoprivada internacional experta sobre economia blava i impulsar esdeveniments internacionals. També es fixa com a objectiu consolidar un fons d'inversió d'impacte en economia blava.

En un acte des de la fundació Barcelona Capital Nàutica, Collboni ha destacat que la ciutat vol impulsar la innovació en sectors clau vinculats a l'economia blava i ha destacat que tot i que el nou centre serà internacional també pretén tenir "molt d'impacte local". Collboni ha fet valdre també que els oceans són "els grans aliats" contra l'emergència climàtica i ha conclòs que han d'ajudar a la resiliència urbana alhora que obre portes al desenvolupament econòmic en aquest sector.

L'alcalde també ha celebrat que l'anunci suposa collir els fruits de la feina feta fins ara, ja que la candidatura de Barcelona per acollir el DCC es va presentar des de l'Ajuntament de Barcelona coincidint amb la celebració fa prop d'un any a la ciutat de la Conferència de la Dècada de l’Oceà, que va reunir més de 1.500 persones.

Al seu torn, Julian Barbieri, coordinador global de la Dècada de l'Oceà i cap de la secció de política marina i coordinacio regional de la Unesco, ha assenyalat que estan "molt contents" de tornar a ser a Barcelona un any després per aquest anunci i ha defensat que cal implementar polítiques basades en la ciència, crear marcs reguladors i impulsar la cooperació internacional, tot plegat encaminat cap a assolir un oceà "més sostenible per a tots".

En el marc de la presentació del nou centre, Collboni també ha anunciat aquest dijous la creació d'un grup de treball per impulsar mesures per "preservar i regenerar" el litoral barceloní a través d'un pla estratègic per assolir que el 30% del litoral de Barcelona sigui espai marí, continuant així una línia d'acció que es va iniciar el 2003 amb el Parc d'Esculls i que s'ha reprès darrerament amb la instal·lació d'estructures per a la generació de vida marina davant del Dic de Recer.

L'economia blava, un sector clau

Segons dades facilitades per l'Ajuntament de Barcelona, el sector de l'economia blava ja representa el 4,3% del PIB i un 1,4% de l’ocupació a la ciutat, i inclou activitats econòmiques com el transport i la logística marítima, l'activitat portuària, la pesca i la biotecnologia marina, el sector nàutic i esportiu, el turisme, la construcció i el manteniment naval o les energies renovables marines, entre d'altres.

A Catalunya, suposa un volum de negoci de 15.000 milions d'euros (el 3,3% del total de Catalunya), un valor afegit brut de 3.800 milions d'euros (1,7% de Catalunya) i ocupa 104.000 persones (2,9% del total de Catalunya).