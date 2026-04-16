Barcelona Oberta reclama reurbanitzar l'eix comercial del carrer Pelai

Barcelona Oberta ha reclamat aquest dijous reurbanitzar el carrer Pelai de forma integral perquè l'eix comercial sigui més "verd" i més "amable". Així ho ha indicat el president de l'entitat, Gabriel Jené, en una atenció a mitjans coincidint amb la presentació de la seva proposta de transformació del carrer. Segons ha explicat Jené en la compareixença, en cap cas volen un eix verd com Consell de Cent, per exemple, ja que veuen amb bons ulls que el carrer actuï com un eix de mobilitat, però sí que plantegen alguns canvis perquè el vianant gaudeixi "d'un espai molt més confortable".
D'acord amb la proposta plantejada, el carrer Pelai que voldrien hauria de tenir voreres més amples, comptar amb mobiliari urbà d'estada i ordenar millor els espais, ja que per exemple denuncien que hi ha molts contenidors: "Ara és especialment hostil", ha admès Jené, que recorda l'impacte per les obres de la Rambla i l'ordenació inadequada al costat de les voreres. L'entitat vol que Pelai sigui "un bulevard a l'altura de la concentració comercial, que representa un dels carrers comercials més importants de Barcelona, de Catalunya i fins i tot d'Espanya".
Els comerciants volen, entre altres, intensificar l'espai per als vianants, especialment equilibrant les voreres, ja que la de la banda muntanya és més estreta. Alhora, volen que sigui un espai més "atractiu" des del punt de vista urbanístic, i per això proposen que hi hagi més arbres i més vegetació, així com mobiliari urbà, perquè tothom se senti "acollit" i l'ambient sigui "amable" per a les persones que passegen i les que volen comprar a les botigues. La proposta per a Pelai situa el disseny al centre i inclou punts a tenir en compte, com ara l'accessibilitat en vehicle privat i transport públic, el confort per als vianants, més vegetació, una il·luminació "eficient" i mobiliari urbà "de qualitat".
L'Ajuntament entoma la proposta
Per la seva banda, el regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, ha entomat la proposta dels comerciants per reurbanitzar el carrer Pelai. Batlle, que ha assistit a la presentació de Barcelona Oberta, ha assegurat als mitjans que cal abordar una transformació "pendent", que segons ell va des de la plaça Universitat fins al passeig Sant Joan. Així, creu que caldria repensar les característiques de Pelai però també dels carrers Fontanella, Trafalgar i la ronda de Sant Pere. "Són projectes que hem d'anar madurant i agraïm la iniciativa de Barcelona Oberta", ha dit.
Batlle ha afegit que queda un any per a les eleccions municipals i ha apuntat que és una proposta "per anar pensant" però que en tot cas requerirà "un ampli consens". "Som a temps de buscar un ampli consens respecte quines han de ser les prioritats respecte la urbanització d'aquesta zona de la ciutat", ha conclòs.