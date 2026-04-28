Busquen un home de 94 anys desaparegut a Barcelona: «Necessita medicació»

Els Mossos d'Esquadra busquen el Jesús, un home de 94 anys que va desaparèixer aquest dilluns a la zona de Can Dragó, a Nou Barris. El cas és especialment sensible perquè l'home necessita medicació.
Per això, la policia catalana ha demanat ajuda a la població per localitzar-lo a través d'una publicació a les xarxes socials. Allà, ofereix les principals característiques del veí de Barcelona.
El Jesús, tal com el descriuen els Mossos, és un home gran amb mobilitat reduïda que camina amb l'ajuda d'un bastó. Té el cabell blanc i fa 1,65 metres d'alçada, amb un pes d'uns 75 quilograms. L'última vegada que se'l va veure, duia un polo de color blau i pantalons foscos.
En cas de tenir informació rellevant sobre a ubicació del Jesús o localitzar-lo, cal posar-se en contacte amb els Mossos a través del telèfon d'emergències 112, adreçant-se a la comissaria més propera o a qualsevol agent. El temps és un factor clau perquè el cas es resolgui de manera satisfactòria.