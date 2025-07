Busquen un menor de 15 anys desaparegut a Barcelona i que podria estar a França

L'Izan, un menor de 15 anys, ha desaparegut al barri de Vallcarca i els Penitents de Barcelona i els Mossos d'Esquadra han fet una crida a la ciutadania perquè ajudi en la seva cerca. En aquest sentit, la policia catalana ha avisat que l'adolescent necessita medicació i ha apuntat que podria estar a França.

Concretament, la darrera vegada que van veure l'Izan va ser el passat divendres 4 de juliol. Per localitzar-lo, els Mossos han compartit una descripció a les xarxes socials. Té els cabells curts i castanys, i els ulls blaus. És de complexió prima, fa 1,80 metres d'alçada i pesa 53 quilograms.

L'Izan va desaparèixer el 4 de juliol al barri de Vallcarca i els Penitents (BCN), però podria ser a França



Ajuda'ns a trobar-lo pic.twitter.com/zKY93GpPGB — Mossos (@mossos) July 8, 2025

En cas d'identificar-lo o tenir informació rellevant sobre la seva situació, convé trucar al telèfon d'emergències 112 o adreçar-se a la comissaria més propera. La col·laboració de la població és molt important per resoldre aquests casos.

El protocol davant la desaparició d'un familiar o conegut

La Generalitat indica que el primer que cal fer quan desapareix una persona és denunciar-ho a qualsevol comissaria dels Mossos o de les policies locals i aportar les màximes dades possibles del desaparegut: una fotografia recent, una descripció detallada amb totes les característiques físiques i trets diferencials, també de la roba que duia en el moment de desaparèixer, i dades identificatives (DNI, llibre de família, carnets...).

Les autoritats recorden que no hi ha un termini mínim per poder interposar la denúncia i recomanen fer-ho des del moment en què hi hagi constància. D'aquesta manera, la policia o el cos operatiu encarregat de la cerca pot començar a treballar en la cerca immediatament.

Un cop presentada la denúncia, els Mossos la comuniquen als països europeus que han formalitzat l’acord de Schengen: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, els Països Baixos, Polònia, Portugal, la República Txeca, Suècia i Suïssa. Si hi ha indicis que la persona desapareguda pot trobar-se en algun altre país, es comunica a través de la Interpol a la resta de policies del món, o únicament a la policia del país on se sospita que pot trobar-se la persona.

Des del punt de vista judicial, amb la denúncia s'inicia un procediment que es coneix com a diligències prèvies. Aquí, el jutge analitza si hi ha indicis de delicte, si es tracta d'una desaparició voluntària o es deu a altres circumstàncies, com ara un accident o la desorientació d'una persona gran.