Campanya de suport a Roger Español pel judici contra els policies que li van fer perdre l'ull l'1-O

Diverses entitats socials i personalitats han signat un manifest per donar suport a Roger Español, l'independentista que va perdre un ull per una bola de goma de la policia espanyola durant el referèndum de l'1 d'octubre del 2017 a Barcelona. El manifest s'emmarca en una campanya més àmplia d'activitats i un concert al voltant del judici, el pròxim mes de setembre, contra els quatre policies acusats de la seva greu lesió. L'activista independentista creu que el seu cas ha de servir per prohibir totes les armes policials "menys letals" a tot l'Estat i per denunciar la "repressió" contra tots els votants independentistes ferits aquell dia per les càrregues policials.
Més d’un centenar d’entitats de drets humans i socials i més de 50 personalitats de la cultura i la comunicació han impulsat la campanya davant el judici que se celebrarà els dies 16, 17 i 30 de setembre i 1 d’octubre. Nou anys després dels fets, les entitats impulsores han denunciat la violència policial durant l'1-O, que va deixar un miler de persones ferides, i han reivindicat la necessitat que es faci justícia. Aquest és l’únic cas derivat de la repressió policial d’aquella jornada que ha arribat a judici, fet que, pels signants, posa de manifest que no s'han arribat a depurar responsabilitats reals pels fets.
La iniciativa està impulsada per Irídia, Stop Bales de Goma, Alerta Solidària, Novact, Òmnium Cultural, Assemblea Nacional Catalana i CIIVO. Segons les entitats promotores, la campanya vol “posar al centre la necessitat de justícia i reparació per a les víctimes de la violència policial de l’1-O i reivindicar la no repetició de situacions similars”. El manifest denuncia que la violència policial d'aquell dia va respondre a “un patró estandarditzat i sistemàtic” amb voluntat de reprimir drets fonamentals, i reclama que “siguin condemnats els responsables de la mutilació d'en Roger i de la violència de l'1 d'octubre”.
El text compta amb l’adhesió, entre d’altres, de Jordi Évole, Marc Giró, Olga Rodríguez, Juliana Canet, Manel Vidal, Sergi López, Clara Peya, Judit Neddermann, Yolanda Sey i Jordi Borràs. Segons les entitats promotores, la campanya vol "posar al centre la necessitat de justícia i reparació per a les víctimes de la violència policial de l’1 d’Octubre i reivindicar la no repetició de situacions similars".
El cas de Roger Español durant l'1-O
Español va patir la mutilació d’un ull a conseqüència de l’impacte d’una bala de goma durant l’actuació policial de l’1-O a Barcelona. El cas arriba a judici nou anys després dels fets amb quatre agents de la policia espanyola -el que va disparar i els seus tres comandaments— acusats d'un delicte de lesions amb pèrdua d’òrgan principal i per un delicte de tortura. La Fiscalia considera que els fets no constitueixen delicte per l’eximent de “compliment d’un deure”.
Ara bé, la instrucció ha permès acreditar indiciàriament que l’agent va disparar fins a tres vegades, i que el tret que va causar l’amputació de l’ull es va efectuar a una distància de 14,12 metres, totalment contrària al reglament. El judici determinarà si els fets constitueixen un delicte de tortura, un delicte de lesions amb pèrdua d’òrgan principal, un delicte de lesions a títol imprudent, o si, per contra, no hi ha responsabilitat penal per l’eximent invocat per la Fiscalia.