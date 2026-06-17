Un grup de cantaires va advertir la Conferència Episcopal de la presència d'estelades

Nous detalls sobre l'expulsió dels cantaires amb estelades de la Sagrada Família. Van ser un grup dels membres dels cors qui van donar l'avís a la Conferència Episcopal sobre les intencions dels companys independentistes. Així ho ha revelat Luis Argüello, president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) en una roda de premsa per fer balanç de la visita del Papa a l'Estat. Argüello ha assegurat que desconeixen l'informe oficial dels fets, però que sí que tenien informació de l'"intent d'intervenció de grups independentistes" durant l'acte central de la visita de Lleó XIV a Barcelona.
Concretament, Argüello ha detallat que els membres dels mateixos cors que havien d'actuar a la Sagrada Família van revelar canvis de partitures per tal que algunes d'elles amaguessin estelades entre les pàgines. A la Conferència Episcopal li va constar que aquests cantaires organitzats tenien la intenció d'exhibir les estelades, cridar "independència" i intentar cantar Els Segadors. Quan aquests fets van constar a les autoritats, Argüello ha explicat que els Mossos d'Esquadra i la policia espanyola van precipitar la sortida dels membres dels cors per una sortida diferent de la previst i no van participar a l'escena final de la cerimònia a les escalinates de la basílica.
L'expulsió dels cantaires va tenir lloc després de la missa i just abans de la benedicció de la torre de Jesús, al voltant de les nou del vespre, acte en el qual també havien de participar, segons el programa oficial. Quan els cors estaven acabant d'interpretar el Virolai, la policia espanyola -de qui depenia el dispositiu de seguretat a l'interior de la basílica- i, segons Argüello, també els Mossos d'Esquadra, van treure part dels cantaires a l’exterior de la zona restringida, entre queixes.
Petició de disculpes dels cantaires
Ara, en resposta als fets, els cantaires volen depurar responsabilitats, en cas que s'escaigui, i exigeixen una "disculpa formal" per part dels responsables de l'actuació policial. Aquest dilluns, a través d'una carta, els cinc-cents cantaires expulsats de l'interior de la Sagrada Família que volien cantar Els Segadors durant l'acte del pontífex han exigit disculpes al Departament d'Interior, i en particular a la consellera Núria Parlon, i a l'arquebisbe de la ciutat, Juan José Omella. També va dirigida a la delegació del govern espanyol a Catalunya. Volen una disculpa, però també volen que els responsables de l'esdeveniment els donin explicacions per la decisió presa.
Aquest dimecres, al ple del Parlament, tant Junts com la CUP han retret l'expulsió dels cantaires al president de la Generalitat, Salvador Illa. Junts ha demanat responsabilitat per una decisió "antidemocràtica" mentre que la CUP ha acusat el president d'impulsar una estratègia d'"espanyolització". En tot cas, Illa no ha respost cap de les interpel·lacions de l'oposició i s'ha dedicat a dir que la visita del Papa a Barcelona va ser un èxit. El posicionament del Govern, expressat dimarts pel conseller de Presidència, Albert Dalmau, és que calia "protegir" els actes institucionals.