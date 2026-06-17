Els canvis en la normativa aèria que afectaran el preu dels bitllets i l’equipatge de mà a partir del 2027

Fer la maleta abans d'agafar un avió sovint es converteix en un maldecap per a molts viatgers. Els dubtes sobre què es pot portar a la cabina, les dimensions permeses de l'equipatge de mà o si cal pagar un suplement per una maleta petita són habituals abans de reservar un vol.
De fet, les polítiques de moltes aerolínies de baix cost han generat confusió entre els usuaris, que en nombroses ocasions descobreixen durant el procés de compra que el preu inicial no inclou l'equipatge que necessiten portar. Una situació que la Unió Europea vol corregir amb una nova normativa destinada a fer més transparent el cost real dels bitllets.
Canvis a partir del 2027: l'equipatge de mà
La nova normativa, que es començarà a aplicar al llarg del 2027, estableix que el preu inicial del vol que es mostri tant als webs de les companyies aèries com als dels compradors en línia, haurà d’incorporar aquest servei d'equipatge de mà que, actualment, no contempla.
Només si el client decideix viatjar sense maleta de mà podrà optar a una reducció del cost durant el procés de reserva al web. Amb aquesta nova mesura es pretén evitar sorpresa d'última hora, malentesos i problemes durant el vol per al consumidor. Entre les novetats també destaca la protecció dels menors de 14 anys, que podran seure al costat dels seus acompanyants sense cap recàrrec.
Indemnitzacions per retards i cancel·lacions de vols
Aquesta reforma europea dels drets dels passatgers aeris manté les indemnitzacions actuals en cas de cancel·lacions comunicades amb menys de dues setmanes d’antelació o quan un passatger es queda sense embarcar. També es conserven les compensacions econòmiques per retards, que mantenen el mínim d'hores per obtenir una indemnització per retard a tres hores:
- 250 euros per vols de menys de 1.500 quilòmetres que arribin amb tres hores o més de demora
- 400 euros per als trajectes d’entre 1.500 i 3.500 quilòmetres
- 600 euros per als de més distància.
Les aerolínies continuaran exemptes de pagar compensacions quan la incidència sigui causada per circumstàncies extraordinàries alienes al seu control, com ara fenòmens meteorològics extrems, conflictes bèl·lics, vagues, catàstrofes naturals o comportaments violents d’alguns passatgers.
Temps d'espera: begudes i àpats pels usuaris
La proposta també reforça els drets dels usuaris durant les esperes als aeroports. Les companyies hauran de facilitar begudes cada dues hores i, si el retard supera les tres hores, oferir un àpat, que s’haurà de repetir cada cinc hores fins a un màxim de tres serveis diaris. A més, els afectats tindran dret a rebre allotjament gratuït i el transport entre l’aeroport i l’hotel si és necessari pernoctar.