Càrregues dels Mossos contra manifestants propalestins al centre de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han carregat contra un grup de manifestants que han causat destrosses en diversos establiments de cadenes internacionals acusats de col·laboracionistes amb l'estat d'Israel situats al centre de Barcelona, com ara a La Rambla, a la plaça Sant Jaume o la plaça Catalunya.
Després de sortir d'Arc del Triomf aquest dissabte a la tarda, han recorregut alguns carrers com la Plaça Urquinaona, Via Laietana, Plaça Sant Jaume i la Rambla. En aquest darrer carrer, han trencat alguns vidres de locals de restauració i supermercats, i han causat pintades cridant al boicot a Israel, encara que la gran majoria segueixen marxant pacíficament cridant consignes a favor del poble palestí.
Entre els establiments afectats estan el Starbucks de la Via Laietana (amb el cristall i el rètol trencats), el Carrefour de la Rambla (on s'ha llançat un pot de fum) i locals de McDonalds i Burger King en els quals s'han provocat destrosses.
Tot seguit, han pujat a Plaça Catalunya, on també han trencat alguns vidres de grans superfícies com Carrefour. Tot seguit, els Mossos han iniciat les càrregues. A més, els agents han utilitzat gas pebre per intentar dispersar els concentrats.
Aquesta segona marxa es produeix després de la manifestació que ha començat al migdia en els Jardinets de Gràcia, en la qual van participar unes 70.000 persones, segons l'Ajuntament de Barcelona, i 300.000 segons els organitzadors en suport a Gaza i per la fi del comerç d'armes i relacions amb Israel.