2.000 persones segons l'Ajuntament han reclamat l'alliberament dels activistes de la Global Sumud Flotilla i de Palestina pels carrers del centre de Barcelona, en el segon dia de manifestacions a la ciutat arran de l'assalt de l'exèrcit israelià al comboi humanitari.
La manifestació, de to general pacífic i reivindicatiu, ha començat a la plaça d'Urquinaona i ha baixat per la Via Laietana, on alguns dels participants han fet pintades i cops contra establiments de Carrefour i Starbucks, acusades de col·laboracionistes amb Israel. Els protestants han continuat fins a la plaça de la Carbonera, on des d'ahir hi ha una acampada que pretén quedar-s'hi fins que no s'alliberi els integrants de la Flotilla. Un cop allà, els manifestants han rodejat la plaça.
Aldarulls en la manifestació
Ahir, a la manifestació que hi va haver en aquest punt, es van viure alguns enfrontaments entre participants en la protesta i els Mossos d'Esquadra perquè els primers van intentar accedir a la ronda Litoral des de Drassanes i els segons ho van impedir. Avui els Mossos ja han bloquejat l'accés a la ronda des del punt més alt per evitar que els manifestants poguessin descendir a peu pel carril que porta fins a la ronda. Dins del túnel, tal com va passar ahir, hi havia furgonetes dels Mossos i un cordó policial.
Posteriorment, la manifestació s'ha dividit en dos grups, un al campament i un segon a l'altre extrem, davant d'un cordó dels Mossos d'Esquadra. Des d'aquest segon grup s'ha produït un llançament d'objectes contra la línia policial, i els agents han respost amb gas per dispersar els activistes. Els participants de la protesta han sortit corrents i els afectats pel gas han sofert l'efecte del producte en forma d'irritació a la gola i els ulls.
A banda d'aquest episodi, la manifestació ha transcorregut de forma ordenada i tranquil·la, encapçalada per dues pancartes en què es podia llegir "Trenquem relacions amb Israel" i "Boicot a Israel". Els participants en la protesta cridaven consignes com "Palestina lliure", i alguns exhibien fotografies d'infants ferits i mutilats a Gaza. Cap a les vuit del vespre han arribat ha arribat a la zona de les Drassanes de Barcelona.