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Societat

Catalunya Nord votarà entre «Pirineus Catalans» i «Pirineus Mediterranis» en la consulta sobre el canvi de nom

  • La pancarta de la capçalera de la manifestació amb motiu de la Diada de la Catalunya Nord -

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Publicat el 15 de juny de 2026 a les 16:41
Actualitzat el 15 de juny de 2026 a les 16:44

La consulta ciutadana sobre el canvi de nom del departament dels Pirineus Orientals, a Catalunya Nord, es farà finalment entre el 22 de juny i el 15 d'agost després d'haver-se ajornat per problemes administratius. Els residents majors de 18 anys podran escollir entre o substituir-la per "Pirineus Catalans" o "Pirineus Mediterranis". A partir de l'1 de juliol, també es podrà votar per internet.

La votació culmina un procés participatiu iniciat el novembre passat, quan el Consell Departamental va obrir una fase de recollida de propostes. Després d'analitzar més de 200 aportacions, es van seleccionar les tres opcions definitives. Entre les absències destaca la de "País Català", una denominació defensada per diverses entitats nord-catalanes i que havia estat una de les més populars durant el debat.

La consulta no serà vinculant. Un cop es coneguin els resultats, el Consell Departamental haurà de decidir si impulsa formalment el canvi de nom davant l'Estat francès. En cas de prosperar, la decisió final correspondria al Consell d'Estat i hauria de ser ratificada mitjançant un decret del primer ministre francès.

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