Catalunya Nord votarà entre «Pirineus Catalans» i «Pirineus Mediterranis» en la consulta sobre el canvi de nom

La consulta ciutadana sobre el canvi de nom del departament dels Pirineus Orientals, a Catalunya Nord, es farà finalment entre el 22 de juny i el 15 d'agost després d'haver-se ajornat per problemes administratius. Els residents majors de 18 anys podran escollir entre o substituir-la per "Pirineus Catalans" o "Pirineus Mediterranis". A partir de l'1 de juliol, també es podrà votar per internet.\r\n\r\nLa votació culmina un procés participatiu iniciat el novembre passat, quan el Consell Departamental va obrir una fase de recollida de propostes. Després d'analitzar més de 200 aportacions, es van seleccionar les tres opcions definitives. Entre les absències destaca la de "País Català", una denominació defensada per diverses entitats nord-catalanes i que havia estat una de les més populars durant el debat.\r\n\r\nLa consulta no serà vinculant. Un cop es coneguin els resultats, el Consell Departamental haurà de decidir si impulsa formalment el canvi de nom davant l'Estat francès. En cas de prosperar, la decisió final correspondria al Consell d'Estat i hauria de ser ratificada mitjançant un decret del primer ministre francès.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nPer què el català tindrà oficialitat en un cantó de Suïssa? Bernat Castanyer Colomer\r\n\r\n