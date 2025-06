Catalunya s'omple de coques i petards en un Sant Joan de molta calor

Com no podia ser d'altra manera, els carrers dels pobles i ciutats de Catalunya s'omplen de petards i coques per a la revetlla de Sant Joan. La celebració d'aquest any és la primera després del greu episodi de sequera pel qual ha passat el país, tot i que es manté la crida a la prudència per possibles cremades de massa forestal. El Govern i les principals ciutats del país han fet el desplegament habitual de policia i Bombers en una nit en què caldrà estar pendents de tota mena d'emergències.

Més enllà de la seguretat, el Sant Joan d'aquest any arriba amb una calor sufocant. La primera onada de calor de l'any sembla que està ben a prop i les temperatures de la revetlla no baixaran dels 25 graus a bona part del país. Sigui com sigui, els pastissers i els venedors de pirotècnica han estat ben optimistes amb les previsions de vendes.

Els petards, a l'alça un cop superada la sequera

El sector de la pirotècnia confia que la tornada a la normalitat després de diversos anys de sequera contribuirà que la ciutadania pugui celebrar la revetlla de Sant Joan "sense problemes" ni restriccions i calcula que les vendes creixeran un 6%. L'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya preveu que els beneficis rondaran els 23 milions d'euros.

Pel que fa als productes més venuts, es consolidaran els de llum, com les fonts i les bateries amb efectes sobre el cel per garantir "un bon espectacle". Amb tot, els petards de tro seguiran mantenint el seu públic, així com les propostes infantils basades en bombetes, bengales o animals que espeteguen. Per altra banda, els petards de baixa sonoritat guanyen terreny com a senyal de respecte a col·lectius sensibles com el dels infants i la gent gran, però també cap als animals de companyia.

Els pastissers són optimistes amb les coques de Sant Joan

El Gremi de Pastisseria de Barcelona encara la campanya de Sant Joan amb la previsió d'igualar les vendes de coques de l'any passat. Tot i que el sector evita donar xifres concretes, la perspectiva és positiva, amb la previsió que el fet que la revetlla caigui en dilluns pot allargar les vendes durant tot el cap de setmana previ.

En els darrers anys, a més, s'ha detectat un interès creixent per les coques farcides de crema o nata. Els professionals insisteixen a posar en relleu la qualitat dels ingredients que les pastisseries tradicionals fan servir, com ara farines, fruites o pinyons, per davant dels que poden emprar els productors que comercialitzen els seus productes en supermercats o grans superfícies.

El Govern demana prudència per la revetlla

La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet aquest dilluns una crida a la prudència en la celebració de la revetlla. Parlon ha apuntat que és "una nit per passar-ho bé", però ha avisat que també hi ha "una sèrie de riscos" i ha demanat als ciutadans seguir els consells dels diferents cossos de seguretat i emergències. "Gaudim molt de la revetlla, però fem-ho amb seny", ha subratllat la consellera, tot fent una crida a vetllar perquè "les festes siguin segures". Parlon ha recordat que "l'alcohol i la conducció són totalment incompatibles" i els consells del Departament sobre la manipulació de material pirotècnic i les fogueres per evitar incendis.

La consellera ha apuntat que, malgrat que s'ha superat la situació de sequera, hi ha molta massa forestal acumulada que pot cremar i ha demanat "no confiar-se". Parlon ha apuntat la lluita contra les violències sexuals i el control d'armes blanques i objectes perillosos com a punts destacats i ha dit que més de 5.100 agents dels Mossos es desplegaran per tot el territori. A banda, hi haurà 195 controls, 65 dels quals relacionats amb el consum d'alcohol i drogues al volant per reduir la sinistralitat vinculada a aquest fenomen.

Barcelona reforça els serveis de Guàrdia Urbana a la nit

L'Ajuntament de Barcelona activarà un dispositiu específic per la revetlla de Sant Joan amb un reforç de tots els serveis municipals i centrat especialment en aquells espais que tenen un ús més intensiu i massiu, com ara les platges de la ciutat.

La Guàrdia Urbana, amb un reforç de prop de 400 efectius, desplegarà un dispositiu a tota la ciutat per garantir la seguretat i convivència durant la revetlla i també s'augmentaran els controls d'alcoholèmia i drogues. Bombers de Barcelona també reforçarà els recursos disponibles i treballaran desplegats per tota la ciutat per atendre les demandes que puguin sorgir i augmentaran les dotacions d'extinció d'incendis.