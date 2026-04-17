Colòmbia dona a Barcelona l'últim retrat artístic en vida de García Márquez

El president de Colòmbia, Gustavo Petro, ha donat a la ciutat de Barcelona l'últim retrat artístic en vida de Gabriel García Márquez. Ho ha fet coincidint amb la seva estada a la ciutat i després de visitar la Biblioteca Gabriel García Márquez al costat de l'alcalde Jaume Collboni. En destapar l'obra, Petro ha afirmat que Barcelona "ha estat i és revolucionària". Amb la donació de l'obra, han indicat des del govern colombià, Colòmbia projecta la seva "memòria, el seu art i la seva identitat més enllà de les seves fronteres" i enfortint els llaços amb la capital catalana.
Collboni ha agraït la donació i ha afirmat que la ciutat té "molt present" l'emblemàtic escriptor. També ha explicat que la biblioteca es troba en un barri "molt popular" i ha fet valdre l'arquitectura de l'espai. Petro ha assegurat també que les paraules són superiors a les armes. "El món d'avui oblida que si les paraules s'ajunten amb les multituds són més poderoses que les armes i els diners", ha assenyalat.
En la trobada també hi ha estat present el músic Joan Manuel Serrat. Petro ha assenyalat que Serrat encara el fa plorar amb una cançó, que és Elegia, de Miguel Hernández, "poeta que va lluitar per una Espanya diferent".
Donació del retrat de Gabo
El retrat donat -i transportat en l'avió presidencial- mostra García Márquez, Gabo, somrient amb un pom de roses grogues, que contrasten amb el blanc i negre de la resta de la imatge. La fotografia és obra de l'autor Mauricio Vélez i va ser presa l'any 2013. García Márquez va morir precisament un 17 d'abril de l'any 2014, ara fa dotze anys.
A més del retrat, Petro també ha signat el llibre de visites pertinent, on ha escrit que Barcelona "és màgica com Colòmbia" i és capaç "d'inventar": "En la invenció sempre hi haurà revolucions". L'escrit conclou que Colòmbia i Barcelona viuen entre una realitat que "de vegades és terrible i lletja, però també viuen en el somni". A més a més, el president colombià ha signat també el llibre Una vida, muchas vidas, biografia d'ell mateix. En la dedicatòria ha escrit: "Amb amor per a Barcelona, pàtria obrera i de poetes".
Biblioteca tancada
La trobada entre Petro i Collboni ha provocat el tancament de la Biblioteca Gabriel García Márquez durant diverses hores, des de les 11:45 h fins a les 16 h. De fet, inicialment, estava previst que tots dos adrecessin unes paraules a les 13:30, però la trobada ha començat amb molt de retard. Collboni ha arribat a la biblioteca cap a les 14:15 i Petro poc després. No ha estat fins passades les 15 h que s'ha permès als mitjans entrar a l'espai i, posteriorment, han mostrat l'obsequi del retrat de Gabo.