Conductors al marge de la llei: més de la meitat de les multes a infractors estrangers no es paguen

El 63,8% de les multes de trànsit a infractors amb domicili estranger el 2025 encara no s'han pagat. Són un total de 271.807 sancions impagades, tot i que suposen una proporció molt baixa del conjunt de multes, ja que 9 de cada 10 són a conductors nacionals, segons les últimes dades que el Servei Català de Trànsit (SCT) ha facilitat a l'ACN.
El director de Trànsit, Ramon Lamiel, explica que tenen un sistema de cobrament a estrangers a través d'una empresa que envia la multa als titulars dels vehicles en el seu idioma i, de vegades, des del mateix país. "Això fa que la persona que rep la multa se senti una mica més interpel·lada", diu. Per aquesta via, es recupera un "import destacable" d'unes sancions que, si no, "es podrien donar per perdudes". En el cas dels infractors amb domicili estranger, però, no es recorre a la via executiva, només a la voluntària, perquè contactar amb les hisendes de cada país "necessita tota una sèrie de tràmits que són cars i que no són fàcils".
Amb tot, més d’un terç de totes les 4.366.260 multes imposades entre el 2023 i el 2025 a Catalunya no es van pagar voluntàriament. Mentre que 2.779.081 infraccions es van afrontar per la via ordinària, el 36,4% dels conductors multats no han abonat els imports de les més d'un milió i mig de multes restants. Lamiel explica que, en aquests casos, els expedients van a la via executiva i és l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) qui s'ocupa de fer els cobraments.
Trànsit té registrats un total d'1,46 milions d'expedients l'any passat, un 8,1% més que el 2024, però un 4,7% menys que el 2023. El març passat, un 43,2% de les sancions imposades el 2025 encara estaven pendents, un volum més alt que els anys anteriors, donada la proximitat amb l'any vençut –un 36,1% continuen impagades referents al 2024, i un 30% de les incoades el 2023–.
Les demarcacions que paguen menys multes
Per demarcacions, els volums d'impagaments són dispars: en els últims tres anys, les comarques del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre lideren el rànquing, amb un 41,1% de les multes imposades que no es paguen voluntàriament, una xifra que supera el mig milió. El 37% dels infractors de les comarques de Barcelona tampoc han liquidat les sancions, cosa que representa 1,3 milions de conductors –tenint en compte només les del 2025, els impagaments s'apropen a la meitat–.
El percentatge pel que fa a Girona en els últims tres anys és del 34,3%, per sota de la mitjana catalana, i Lleida tanca el rànquing amb el 29,6%, així que set de cada deu multats de les comarques de Ponent paguen les sancions. En conjunt, les comarques barcelonines acumulen pràcticament tantes sancions com Girona, Lleida i Tarragona sumades.