Consum impulsa un canvi normatiu per impedir l'spam telefònic

El ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciat un canvi normatiu per a impedir l'anomenat spam telefònic. Per aturar-lo, el Govern espanyol obligarà les companyies telefòniques a bloquejar les trucades comercials no consentides.

El Ministeri de Consum ha presentat dues esmenes a la llei SAC d'atenció al client per fer que les trucades comercials s'hagin d'identificar amb un prefix i permetre bloquejar les que no ho facin. Es tracta d'unes propostes registrades al Congrés dels Diputats després d'un acord entre els grups parlamentaris de Sumar i PSOE que també preveu assenyalar amb un número propi les trucades d'atenció al client.

El ministre ho va anunciar dilluns a la nit durant una entrevista en el programa Hora 25 de la Cadena Ser, en què ha explicat que amb aquest sistema, es permetrà bloquejar totes les comunicacions d'empreses que no utilitzin els codis establerts. Com ha dit Bustinduy, aquesta acció respon al creixent volum de queixes per part de la ciutadania. Hi ha testimonis de consumidors que denuncien sentir-se "pressionats o confosos" per aquestes trucades bross.

D'altra banda, s'ha impulsat una altra esmena per declarar nuls els contractes que es tanquin en trucades telefòniques no consentides. "D'aquesta manera, es pretén desincentivar les empreses a fer trucades no desitjades, ja que els contractes aconseguits mitjançant aquest tipus de comunicacions quedaran anul·lats", apunten des del govern espanyol.

Al mateix temps, el ministeri que dirigeix Pablo Bustinduy busca protegir el dret del consumidor a decidir amb llibertat i informació suficient. A més, el ministre ha detallat aquest dimarts que també s'obligarà les empreses a renovar cada dos anys el consentiment amb l'usuari per rebre trucades comercials, assegurant així que les empreses no s'emparin en autoritzacions indefinides o ambigües per continuar contactant amb els usuaris.