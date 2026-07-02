Crit d'alerta dels CAP per l'augment de la pressió assistencial durant l'estiu

L'arribada de l'estiu sempre va acompanyada d'un augment de la pressió assistencial, especialment a les zones costaneres del país, tal com alerta el sindicat d'infermeria SATSE. L'organització sindical apunta que, com cada estiu, hi ha “un augment molt significatiu de la pressió assistencial sense un reforç real de les plantilles”. En un comunicat, el sindicat alerta que l’increment de la població flotant, sumat a les vacances del personal i a unes contractacions addicionals que no són “suficients”, “repercuteix directament” en la qualitat de l’atenció que reben tant els veïns com els turistes.\r\n\r\nEn aquesta línia, el sindicat d'infermeria reclama al Departament de Salut, dirigit per la consellera Olga Pané, una planificació estructural, amb contractacions “reals” i “suficients” davant l’augment estacional de població i li demana que “deixi de recórrer a mesures temporals”. A més, insisteix que les plantilles “ja estan tensionades durant la resta de l’any i que a l’estiu han d’atendre el doble de persones” en els centres de les destinacions de platja i avisa que aquesta situació “genera retards, sobrecàrrega i risc de deteriorament de la qualitat assistencial”.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nCrit d'alerta de metges i pacients pel català al sistema sanitari: «No hi ha manera de complir la llei» Bernat Castanyer Colomer\r\n\r\n