24 de març de 2026

Societat

Desallotgen les persones sense sostre que vivien sota un pont a la C-31, a Badalona

  Dues persones sota el pont de la C-31.

Publicat el 24 de març de 2026 a les 18:47

Un operatiu del servei de Salut Pública, Guàrdia Urbana i Serveis Socials de l'Ajuntament de Badalona ha desallotjat aquest dimarts l'assentament de persones sense llar que hi havia sota el pont de la C-31, ha informat l'Agència Catalana de Notícies (ACN). Segons relata el consistori, s'havien detectat "greus problemes de salubritat". L'argument és molt semblant al que ja s'havia utilitzat abans per desallotjar també l'institut en què abans vivien 400 persones sense llar. Ara l'espai haurà de quedar lliure "durant uns dies", ja que els productes desinfectants que s'han utilitzat per netejar l'espai podrien ser tòxics per a les persones. Les entitats socials calculen que l'assentament el configuraven actualment una trentena de persones que "aquesta nit quedaran dispersades pels entorns".

