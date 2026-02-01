Desmantellen una xarxa criminal que explotava sexualment dones a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una xarxa criminal que explotava sexualment dones en prostíbuls clandestins a Barcelona i París, amb un balanç d'una detinguda i vuit investigats. L'entramat estava dirigit per una dona, la seva parella sentimental i la seva mare, i en formaven part altres dones que exercien el rol de controladores dels pisos prostíbuls a Barcelona i a altres capitals europees. L'organització criminal obligava les víctimes a prostituir-se contra la seva voluntat, amb total disponibilitat horària i sotmeses a un ferri cibercontrol. La principal investigada va arribar a tenir actius uns 70 anuncis de prostitució en pàgines web que oferien sexe a Espanya, Itàlia, Luxemburg, Alemanya, Suïssa i França.
L'origen de la investigació es remunta al setembre del 2024, quan efectius de la Unitat de Tràfic d'Éssers Humans de la DIC Barcelona van escoltar en declaració una dona que va explicar que havia treballat durant mesos com a recepcionista en diferents pisos prostíbuls clandestins de Barcelona, on hi havia dones que eren explotades sexualment. Amb un relat angoixant, va detallar que les víctimes eren obligades a prostituir-se en contra de la seva voluntat, amb total disponibilitat horària i sotmeses a un estricte cibercontrol per part dels explotadors mitjançant la instal·lació d'un circuit tancat de videovigilància i so als pisos.
El gener del 2025 es va aconseguir identificar una de les dones explotades, que va explicar que va venir a Espanya per dedicar-se pel seu compte a la prostitució. Ho va fer durant uns mesos, fins que una dona li va prometre millors condicions econòmiques i de seguretat si es prostituïa en un pis que una coneguda seva regentava a Barcelona. Unes promeses que van resultar ser un engany, ja que l'explotadora que la va rebre a Barcelona li va imposar un deute econòmic desorbitat pel trasllat i la va obligar a prostituir-se en condicions que res tenien a veure amb el promès. Fins i tot, les dones estaven obligades a vendre droga als clients que ho demanaven i, si aquests volien, a consumir amb ells.
De pisos clandestins a prostitució en hotels o a domicili
Els investigadors van arribar a una segona víctima que es trobava en les mateixes condicions d'explotació sexual. Totes dues van aconseguir fugir del control al qual eren sotmeses i denunciar els fets a la policia. Amb el temps, la líder del grup criminal i principal investigada va fer desaparèixer els pisos clandestins que tenia a Barcelona i les noies que oferia mitjançant anuncis sexuals a diferents portals d'internet havien de prostituir-se en hotels o a domicili.
Així mateix, es va poder acreditar que va obrir un pis prostíbul al districte XV de París. Fins allà va traslladar com a mínim quatre de les dones que explotava a Barcelona. La investigada va arribar a tenir actius uns 70 anuncis de prostitució en pàgines web que oferien sexe a Espanya, Itàlia, Luxemburg, Alemanya, Suïssa i França.
La investigació va culminar el 13 de gener passat i ha estat dirigida pel Tribunal d’Instància Secció Instrucció Plaça 12 de Barcelona i per la Fiscalia d'Estrangeria i Tràfic d’Éssers Humans de Barcelona. Es dona la circumstància que només uns dies abans de la seva detenció, la principal investigada va obrir un nou pis prostíbul a Barcelona, on es van identificar dues noies més. En les tres entrades i escorcolls, que es van portar a terme a Barcelona, es van recollir objectes, que estan sent analitzats i estudiats, i quinze telèfons mòbils que pertanyien a les encarregades dels negocis.