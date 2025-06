Detenen a Barcelona l'administrador d'un dels mercats de droga més grans de la deepweb

Una macrooperació que ha involucrat sis policies europees i ha estat coordinada per l'Europol ha permès detenir a Barcelona l'administrador d'Archetyp Market, un dels majors punts de venda de droga a través de la web fosca. Tanmateix, els investigadors han localitzat i intervingut la infraestructura de la plataforma als Països Baixos. Una plataforma que ha funcionat com a mercat de la droga durant més de cinc anys amb un volum de transaccions d'almenys 250 milions d'euros.

Han estat agents de la policia espanyola, amb la col·laboració d'Europol, qui han detingut l'home que actuava com a administrador d'Archetyp Market. En el registre, s'han intervingut dos vehicles de gamma alta, sis rellotges de luxe, una elevada quantitat de diners en efectiu i múltiples aparells informàtics que eren emprats per accedir a la deep web, on la plataforma tenia 600.000 usuaris de tot el món.

Una macrooperació amb l'Europol

La investigació s'ha dut a terme en el marc d'una operació liderada per la Bundeskriminalamt BKA alemanya. Hi han participat sis països i s'ha detingut set persones més. D'acord amb la policia espanyola, la investigació es va iniciar el febrer de 2023 després de rebre una petició de col·laboració policial internacional per part de la BKA per aconseguir la identificació i localització de l'administrador d'un punt de venda de droga que operava a la web fosca des de Barcelona.

Les investigacions van permetre detectar que el punt de venda de la droga conegut com a Archetyp Market havia funcionat com a mercat de venda de tota mena d'estupefaents durant més de cinc anys, acumulant més de 600.000 usuaris a tot el món, amb un volum total de transaccions d'almenys 250 milions d'euros.

Fruit de les investigacions realitzades i un cop recopilada tota la informació, entre el passat 9 i 12 de juny, es van dur a terme una sèrie d'accions coordinades a Alemanya, Espanya, els Països Baixos, Romania, Suècia i els Estats Units, encaminades a la detenció de l'administrador de la plataforma, els principals proveïdors i la infraestructura tècnica coneguda com a "moderadors". Durant l'operatiu hi van participar més de 400 agents de diferents cossos policials que van ser desplegats de manera simultània per dur a terme les detencions i diligències d'entrada i escorcoll.

Tot plegat, ha permès intervenir la infraestructura de la plataforma als Països Baixos i els agents de la policia espanyola han arrestat a Barcelona l'administrador de la web. Durant l'operatiu s'han realitzat 25 entrades i escorcolls a Alemanya, Suècia i als Estats Units i s'han detingut a set dels venedors més actius, sense que es descarti l'arrest de més membres de l'organització criminal.

Segons la policia espanyola, el desmantellament de la infraestructura s'ha produït després de mesos d'intens treball d'investigació per esbrinar l'arquitectura tècnica de la plataforma i identificar les persones que l'operaven. En rastrejar els fluxos financers, analitzar les evidències digitals i treballar en estret col·laboració amb els països participants, les autoritats europees han pogut donar un cop "decisiu" a un dels mercats de drogues més prolífics de la web fosca.

El mercat, clausurat

Durant l'explotació operativa, l'Europol ha desplegat un especialista en web fosca a Alemanya que ha establert un lloc de comandament virtual per coordinar les activitats sobre el terreny. I, després de la intervenció de la web, ha publicat un missatge per informar els usuaris de la confiscació del mercat de la deep web.