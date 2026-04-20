Detenen a Santa Coloma de Gramenet un professor de primària amb més de 100.000 arxius pedòfils

La Policia Nacional ha detingut a Santa Coloma de Gramenet un professor d'una escola de primària de Granollers per possessió i distribució de pornografia infantil. En el moment de la detenció, l'home estava de baixa mèdica. La investigació es va iniciar quan els policies van descobrir durant un rastreig de xarxes, una persona compartint material pornogràfic que involucrava menors d'edat a través de xarxes "eDonkey" (P2P), la qual distribuïa centenars d'arxius relacionats amb l'abús sexual infantil.
El detingut tenia més de 100.000 arxius de contingut pedòfil amb una capacitat superior a 3 TB, i utilitzava una de les xarxes en línia més usades a Espanya, on usuaris de qualsevol lloc del món poden posar-se en contacte i així realitzar descàrregues. En aquesta plataforma també compartia arxius de qualsevol mena, com en aquest cas, imatges i vídeos de contingut pedòfil.
Fruit de les gestions realitzades, els investigadors van aconseguir identificar i localitzar el presumpte responsable, es va fer l'entrada i escorcoll per mitjà d'autorització judicial i executar-ne la detenció, així com la intervenció del maquinari informàtic i dispositius d'emmagatzematge massiu, on guardava els fitxers il·legals.
L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha tingut coneixement de la detenció, per part de la Policia Nacional, d’un veí de la ciutat, que exercia de professor d'educació primària en un altre municipi, per presumptes delictes de possessió i distribució de pornografia infantil. Durant el registre del seu domicili, els i les agents de la Policia Nacional s’han intervingut un volum molt elevat de material amb contingut d’abús sexual infantil.
L'Ajuntament de Santa Coloma ha assegurat que el professor no exercia en cap escola de la ciutat, sinó en un centre d'educació infantil i primària a Granollers. En un comunicat diu que els fets "són d’una extrema gravetat i mereixen la màxima condemna social i institucional". L’Ajuntament expressa el seu rebuig absolut davant qualsevol conducta relacionada amb l’explotació i l’abús sexual de menors, "una vulneració intolerable dels drets fonamentals dels infants".