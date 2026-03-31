Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 24 anys acusat d'haver fet més d'una desena d'actes d'exhibicionisme durant tres anys al metro de Barcelona, tal com ha avançat el diari Ara i han confirmat fonts de la policia catalana a Nació. La Unitats d'Investigació del Transport Urbà va posar en marxa una investigació el 2022, arran del primer cas, i ha seguit el rastre d'aquest jove fins ara, que ha quedat detingut i ha passat a disposició judicial. La detenció es va produir el passat 24 de març.
Segons relata la notícia de l'Ara, l'home actuava sempre amb el mateix modus operandi. S'esperava als vestíbuls de les estacions de metro, prop dels torns d'accés a l'interior de l'estació, i allà es començava a masturbar discretament mirant cap a les passatgeres que volien accedir a l'andana. Tenint en compte aquesta situació, un dels delictes que se li imputen és el d'agressió sexual, ja que els tocaments queden tipificats dins aquest delicte en el Codi Penal. L'home tampoc podrà entrar al metro mentre espera per ser jutjat.
El primer cas que se li imputa es remunta el 2022, fa tres anys. Des de llavors, tot i que en alguns moments va deixar d'actuar d'aquesta manera, l'home ha fet tocaments i exhibicionisme dins el metro fins a onze ocasions. La més recent es va produir aquest mateix mes de març, i ha estat el detonant pel qual els Mossos d'Esquadra han pogut detenir-lo. La informació publicada al diari Ara constata que la investigació policial ha estat complexa, ja que, malgrat que el modus operandi era sempre el mateix, era difícil detectar quan i on cometia aquests delictes. A més, segons apunten, l'home actuava amb el rostre ocult, cosa que ha dificultat encara més la seva identificació.
Un antecedent policial
Segons confirmen les mateixes fonts dels Mossos d'Esquadra a Nació, el jove de 24 anys detingut pels presumptes delictes d'exhibicionisme al metro de Barcelona ja havia delinquit prèviament. En concret, asseguren que sobre l'home pesen uns antecedents per furt. Ara, l'home ja ha passat a disposició judicial, que haurà de determinar si és culpable dels diversos delictes que se li imputen.