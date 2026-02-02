Detenen la propietària d'una llar d'infants a Algemesí acusada de maltractar les criatures

El jutjat d’Alzira ha obert una investigació contra la responsable d’una escola infantil d’Algemesí, a la Ribera Alta, per uns presumptes maltractaments reiterats als menors, segons han confirmat fonts de la investigació a À Punt. L'acusada és una dona de 55 anys, propietària de la llar d'infants, que hauria sotmès els infants del centre, d’entre nou mesos i tres anys, a tractes degradants de manera continuada.
Segons la informació els sacsejava, els cridava, els colpejava i, en alguns casos, els deixava tancats sols en habitacions aïllades de la llar d'infants sense supervisió. La investigació s'ha obert arran d'unes gravacions dels treballadors de l'escola infantil i de les seves declaracions. Els enregistraments, que van realitzar dins del centre, han sigut clau per cessar l'activitat de la dona a la llar d'infants i, també, del mateix centre, que ha tancat.
La Policia Nacional, a través del grup especialitzat en menors i família de la comissaria d’Alzira-Algemesí, la va arrestar divendres passat. Tot i això, després de passar a disposició judicial, ha quedat en llibertat amb mesures cautelars, com per exemple la prohibició d’acostar-se o comunicar-se amb els infants del centre, així com la d’accedir a les instal·lacions mentre continuï el procediment judicial.
A la dona se li atribueixen presumptes delictes de maltractament habitual a menors i un delicte continuat de vexacions injustes, segons han informat fonts del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.