Detenen un home quan intentava robar al despatx d’una regidora de Badalona

La Guàrdia Urbana de Badalona ha detingut un home de 29 anys quan presumptament intentava robar al despatx de la regidora de Cultura, Vanesa González Cejudo, de l’Ajuntament. Els mateixos treballadors municipals l’han vist a l’interior de l’edifici del Viver i han alertat la policia.\r\n\r\nEl despatx de la regidora del PP es troba al segon pis de l’edifici, i tot i que l’espai principal d’atenció al públic és a la planta baixa, els ciutadans poden accedir a les plantes superiors sense haver de passar per cap control d’accés específic. L’home detingut acumula 26 detencions, segons l’Ajuntament. L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha reclamat més contundència i ha assegurat que "és surrealista que després de 26 detencions pugui seguir al país com si res".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nLa Generalitat anima el menor agredit per portar una estelada a denunciar la policia espanyola Oriol March\r\n\r\n