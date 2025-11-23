Detenen un suposat metge per subministrar substàncies estupefaents

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 39 anys per subministrar substàncies estupefaents a altres persones, per via intravenosa, fent-se valer de la seva condició de metge col·legiat. Els fets van passar el 17 de novembre quan agents del cos van haver d'actuar en un pis de Ciutat Vella per auxiliar una persona que presentava un elevat estat d'excitació per una intoxicació produïda, presumptament, pel consum de droga.
Els efectius del cos van concloure que l'arrestat hauria proporcionat aquestes substàncies a la persona afectada que va haver de ser traslladada a l’hospital. En l'escorcoll del pis la policia va trobar diversos tipus de drogues, equips sanitaris i estris per fer injeccions intravenoses.
Segons han explicat els Mossos, els agents que van desplaçar-se el dia 17 de novembre fins al punt van trobar altres substàncies estupefaents a l’immoble i van determinar que es tractava d’un domicili amb activitat delictiva relacionada amb el tràfic de drogues.
Així, l’endemà es va fer una entrada i escorcoll al domicili on els Mossos van intervenir petites quantitats de tusi, ketamina, MDMA, pastilles d’èxtasi, comprimits variats i una balança de precisió. També va trobar objectes per manipular i dosificar les substàncies estupefaents, equips sanitaris i estris emprats per practicar injeccions intravenoses.
L’home va passar a disposició judicial el dia 20 de novembre i la policia atribueix a l’arrestat un presumpte delicte contra la salut pública.