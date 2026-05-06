Docents de l'Hospitalet donen el tret de sortida a les protestes educatives

Els docents donen el tret de sortida a les protestes prèvies al mes de vagues. Una trentena de professors han sortit als carrers de l'Hospitalet de Llobregat i han tallat el trànsit a l'accés al carrer Sant Rafael, a l'alçada de l'avinguda Isabel la Catòlica al crit d'"educació pública i de qualitat", "més recursos i menys discursos" i "vaga educativa". Els docents han mostrat pancartes on es podia llegir "Escoles: les aules són plenes; Personal: necessitem atendre; Instal·lacions: o morim de fred o de calor. Si el Departament ens maltracta, nosaltres lluitem".\r\n