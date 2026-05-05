Investiguen una agressió sexual a una jove durant la Fira d'Abril de Barcelona

Els Mossos investiguen una agressió sexual a una jove durant la celebració de la Fira d'Abril de Barcelona al Parc del Fòrum, segons ha avançat El Periòdico. Els fets van passar diumenge a les 23.50 hores. La Unitat d'Investigació del districte de sant Martí s'ha fet càrrec del cas després que la noia hagi interposat una denúncia. Per ara no hi ha detinguts.
La Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya (FECAC), organitzadora de l'esdeveniment, ha condemnat els fets i qualsevol acte de violència contra les dones, sigui física, sexual o verbal. La FECAC lamenta l’agressió ocorreguda pocs minuts abans del tancament de la Fira d’Abril de Catalunya, "un esdeveniment multitudinari que s’ha celebrat durant deu dies sense incidents". La Fira va tancar portes a les 00.00 hores, en la nit de diumenge a dilluns.
L’acte oficial de cloenda es va celebrar diumenge a les 18.00 hores. A partir d’aquell moment, moltes de les entitats participants van començar a recollir les decoracions i els elements interiors de les seves casetes. En el moment dels fets, el recinte firal estava pràcticament buit, diu l'entitat.
La FECAC es posa a disposició de la víctima i dels cossos policials per col·laborar en tot allò que sigui necessari per a l’esclariment dels fets. Així mateix, en cas que s’obri un procediment judicial, la FECAC manifesta la seva voluntat de personar-se com a acusació.
La Fira d’Abril de Catalunya disposa d’un protocol davant de possibles agressions o situacions de violència masclista. Aquest protocol es va activar de manera immediata tan bon punt es va tenir coneixement dels fets. En aquest marc, cada any s’instal·la un Punt Lila a l’interior del Real, un espai destinat a assessorar, acompanyar i ajudar qualsevol dona que pugui patir una agressió o una situació de risc. El Punt Lila no és únicament un espai fix d’atenció, sinó que també actua de manera preventiva i itinerant dins del recinte firal, amb equips que recorren la Fira per detectar possibles situacions de perill. A més, manté contacte permanent amb els cossos policials mitjançant dispositius de ràdio, per garantir una resposta ràpida i coordinada davant qualsevol incidència.