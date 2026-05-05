La campanya «Mantinc el català: repte 21 dies» posa el focus enguany a l'àmbit sanitari

Un any més, la campanya "Mantinc el català: repte 21 dies", impulsada per la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL), anima les persones catalanoparlants a no canviar de llengua i mantenir el català en totes les converses a través d'un repte que, enguany, se centra en el món de la salut i comença el 7 de maig.
Fins al juliol de 2025, es van registrar 179 queixes per discriminació lingüística als centres sanitaris, el que manté la tendència a l'alça dels últims anys. Els responsables del CatSalut atribueixen gairebé la meitat d'aquestes reclamacions de 2024 a la manca d'atenció oral en català; per no rebre resposta administrativa o informativa en aquesta llengua (20%) o pel que fa als informes clínics (8%).
Davant aquesta complexa situació, la iniciativa "Mantinc el català" vol convidar, durant 21 dies, a professionals sanitaris (metges i metgesses, infermers i infermeres, recepcionistes, personal administratiu, tècnics i tècniques) a adreçar-se en català als pacients i entre companys. "Excel·lir professionalment té molt a veure en connectar amb la cultura del país i la seva llengua", defensen en un comunicat.
Per què 21 dies?
Està demostrat que per consolidar un nou hàbit cal mantenir-lo durant 21 dies i, des de "Mantinc el català", han aplicat aquesta fórmula a l'ús i parla de la llengua. El repte, per tant, consisteix a parlar en català durant 21 dies, a tot arreu, i especialment als centres de salut, hospitals i consultes. "El sistema sanitari és un espai clau de confiança i d’acollida, i garantir-hi la presència del català és garantir drets, proximitat i qualitat humana", afegeixen des de la CAL en el comunicat.
La campanya va començar, seguint aquesta premissa, la diada de Sant Jordi del 2022, quan van proposar difondre per xarxes socials el desafiament de mantenir l'ús de la llengua catalana durant 21 dies. El repte ja s'havia fet a Euskadi i a Galícia i tenia dos objectius: que la gent descobrís que el català es pot mantenir a les converses i revertir el descens de l'ús social de la llengua. La iniciativa va acabar sent tota una revolució, atès que els va servir per donar-se a conèixer encara més arreu del territori i per promoure que molta gent adquirís consciència lingüística per mantenir el català.
D'un grup de Facebook a tot un col·lectiu
Mantinc el Català va néixer el 7 de novembre del 2020 en un grup de Facebook. La idea, però, va sorgir d'una entrevista que van fer a la lingüista Carme Junyent, explica Oleguer Ortiz, impulsor del col·lectiu: "El periodista li va preguntar què podíem fer nosaltres com a ciutadans pel català i ella va respondre: mantenir el català". Una tasca simple i complexa alhora. I així és com un grup de Facebook que era un espai d'acollida per als que estaven amoïnats per l'estat del català es va acabar convertint en tot un col·lectiu.
La missió d'aquest col·lectiu és promoure l'hàbit de mantenir el català a les converses i contribuir a incrementar-ne l'ús social. Per això, fan una gran tasca de conscienciació lingüística mitjançant trobades, xerrades, accions, iniciatives i contingut gràfic i audiovisual.