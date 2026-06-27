Dos bombers de Barcelona especialitzats en col·lapses estructurals viatgen a Veneçuela amb un equip de la Unió Europea

Dos especialistes dels Bombers de Barcelona s'han desplaçat a Veneçuela per participar en les tasques d'emergència després del terratrèmol. Formen part del Mecanisme Europeu de Protecció Civil, que ha mobilitzat un equip internacional d'experts en col·lapses estructurals amb destinació al nord de Caracas. \r\n\r\nEls dos efectius mobilitzats són el sotsoficial David Douglas Ortega i el cap de guàrdia Simon Domínguez, que s'incorpora com a enginyer estructural. Tots dos hi participen de manera voluntària i compten amb experiència en emergències provocades per terratrèmols. L'Ajuntament de Barcelona també ha posat a disposició del mecanisme europeu més personal especialitzat per si cal reforçar el dispositiu amb nous relleus.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nQuè explica el doble terratrèmol de Veneçuela sobre futurs grans sismes? Neus Climent\r\n\r\n