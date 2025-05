Dues de cada deu famílies amb feina i fills viuen en situació de pobresa a Catalunya

El 16,5% de les famílies catalanes amb feina i fills a càrrec viuen en situació de pobresa. És una de les conclusions d'un informe de Save the Children que analitza la pobresa laboral a les llars de Catalunya i que també indica que la taxa creix fins al 34,8% en les famílies monoparentals i fins al 41% en les famílies nombroses (amb tres o més fills).

I és que, segons les dades de Save the Children, l'11,1% de les persones amb feina a Catalunya viuen en situació de pobresa, és a dir, els seus ingressos no els permeten cobrir adequadament les necessitats bàsiques. La pobresa laboral se situa en el 6,6% en les parelles sense fills, però quan hi ha infants a la llar, la xifra creix. Ho fa fins al 10,1% si hi ha un fill, a l'11,5% si n'hi ha dos fills i al 41% si n'hi ha tres o més.

L'estudi s'ha fet amb dades de l'Enquesta de Condicions de Vida (ECV) de l'Idescat i la Mostra Contínua de Vides laborals (MCVL) de la Seguretat Social, alhora que s'han incorporat entrevistes fetes a famílies que participen en els programes de l'organització. Planteja dues hipòtesis: els salaris són insuficients i la intensitat en l'ocupació és insuficient. "Quan es treballen poques hores o només de manera parcial o intermitent, els ingressos derivats de la feina tendeixen a ser insuficients per cobrir les necessitats bàsiques de la família", apunta. Així, encara que formalment hi hagi persones ocupades, els ingressos generats són massa baixos per superar el llindar de la pobresa.

Save the Children indica també que el 35,4% d'infants viuen en llars amb almenys una persona a l'atur i un 18% en llars amb una baixa intensitat laboral, és a dir, que treballen molt per sota de la jornada anual estàndard i acumulen pocs dies de cotització. Tenir un contracte fix continua essent clau per trencar el cercle de la pobresa, ja que la probabilitat de sortir-ne és del 46% per a una persona sense fills, però cau al 26 % en famílies amb infants i només al 8% en famílies, afegeix l'informe, que remarca que el sector d'ocupació és "igualment clau". El risc de pobresa s'enfila fins al 62,6% a la indústria manufacturera, al 52,8% en el treball domèstic, al 34,8% en l'agricultura, la pesca i la silvicultura i al 24,9% a l'hoteleria.

L'estudi assenyala que el gènere i l'origen accentuen la pobresa laboral i que la maternitat "penalitza" les dones perquè les obliga a reduir o abandonar temporalment la feina, tot retallant els seus ingressos, també en parelles amb dos progenitors. La situació empitjora per a les llars monoparentals, que majoritàriament estan encapçalades per dones. A més, el factor de gènere es combina amb l'origen migrant, que "duplica la desprotecció", segons apunta l'organització. Entre les famílies amb infants, el 44,7% de les llars originàries de països de fora de la Unió Europea viuen en pobresa laboral, 35 punts per sobre de les llars de nacionalitat espanyola (9%), afegeixen. Amb tot, per lluitar contra la pobresa infantil, Save the Children reclama desplegar l'estratègia encaminada a aquesta finalitat, enfortir les prestacions socials, millorar la qualitat de l'ocupació i la conciliació familiar.