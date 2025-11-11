El 47% dels residents a Catalunya d'entre 25 i 39 anys són nascuts a l'estranger

La població estrangera creix al país. Els residents a Catalunya d'entre 25 i 39 anys nascuts a l'estranger continuen guanyant pes i ja se situen en el 46,9% del total de població d'aquesta franja d'edat, segons l'estimació de població més recent publicada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) d'aquest dimarts, i amb dades de l'1 d'octubre passat.
Les persones amb orígens més enllà de les fronteres espanyoles d'aquestes franges ja són 724.631 i, entre el total de la població, ja superen els 2,1 milions d'habitants (un 25,8% del total). En els últims sis anys, aquest col·lectiu ha passat de representar el 19% del total, al 25,8%. Segons l'estimació de l'INE, en total a Catalunya ja hi viuen 8.186.259 persones (un 1,2% més que dotze mesos abans).
Diferències als extrems
Alhora, el pes dels menors de 15 anys continua caient i ja se situen per sota del 13% del conjunt per primer cop des de l'inici de la sèrie històrica, l'any 1981. Per contra, els majors de 65 anys van a l'alça i ja són pràcticament un de cada cinc ciutadans, també per primera vegada. En aquest sentit, l'envelliment de la població catalana de moment no té aturador. En aquest sentit, un 19,9% dels habitants ja tenen 65 anys o més, una xifra a què mai s'havia arribat, segons dades d'INE i Idescat. De fet, fa quatre dècades, els majors de 65 anys suposaven l'11% del total.
Al seu torn, els joves de menys de 15 anys baixen per primera vegada del 13% i continuen una tendència a la baixa que fa més d'una dècada que dura. Els primers anys del segle XXI va haver-hi un repunt d'infants coincidint amb la pujada de la natalitat a què la primera onada migratòria internacional va contribuir. Al tombant de segle, l'indicador va caure fins a mínims fins aquell moment (13,8%). El 1981, el primer any amb dades, un de cada quatre residents eren infants i joves de menys de 15 anys.