El barri de Barcelona amb els pisos de millor relació qualitat-preu, segons l'OCU

A Barcelona, el problema de l’accés a l’habitatge és el principal motiu de preocupació ciutadana. La ciutat bat rècords de preus mes rere mes i la manca de pal·liatius per part de l’administració ofega famílies, priva de futur i devalua la capacitat adquisitiva de la classe mitjana i la baixa.
Una prova d’això són els anuncis absurds que inunden les plataformes de lloguer i compra de llars o habitacions: propietaris que tiben la corda i es lucren de la desesperació dels qui no ho són. A El Món a RAC1, s’han fet ressò del cas d’una habitació al carrer Muntaner, penjada al portal Idealista, que es llogava per 400 euros al mes i que era, en realitat, un lavabo. A les fotografies que ha compartit l’emissora al seu canal d’X, es veu com hi ha una llitera i, just davant, una pica i un vàter.
Per aquesta raó, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha dut a terme un estudi on ha obviat els preus abusius i l'infrahabitatge. L'informe ha conclòs que només hi ha un barri de Barcelona on és possible llogar un pis de 90 m², en bon estat i amb ascensor per menys de 1.000 euros al mes. Per fer-ho, l'entitat ha analitzat el preu d'un lloguer mitjà amb aquestes característiques als 43 barris de Barcelona.
La conclusió de l'estudi ha estat que el barri de Porta, al districte de Nou Barris, és on es poden trobar les millors condicions de qualitat-preu de tota Barcelona. En aquesta zona delimitada pel passeig Valldaura, l'avinguda Meridiana i Fabra i Puig, el cost mitjà de lloguer és de 996 euros al mes.
Al capdavant de la llista de les zones barcelonines més econòmiques per viure amb bones condicions, també hi va el barri de Sant Andreu, amb un cost mitjà de 1.397 euros al mes. Posteriorment, entre 1.500 i els 1.700 euros al mes, hi ha el barri de Vilapicina i Torre Llobeta, el Guinardó, La font de la Guatlla i Hostafrancs.
La Catalunya anxovada: una de cada deu llars disposa de menys de 15 m² per persona
A Catalunya, una de cada deu llars disposa menys de 15 metres quadrats per persona. Un espai vital molt petit present en la meitat de les cases de les barriades més precaritzades de l'Hospitalet de Llobregat, Girona i Barcelona.
L'Hospitalet de Llobregat és el municipi català amb la proporció més gran de pisos on l'espai personal és molt baix. En una població on el 98% dels habitatges formen part de blocs de pisos de tres o més unitats, el 24% compten amb menys de 15 m² per habitant. Fins i tot, una tercera part d'aquests no superen els 10 m² per cap.
Els pisos són especialment petits als barris més pobres de la ciutat, la segona més poblada de Catalunya. En un conjunt de carrers de les Planes, els habitants d'un de cada tres pisos tenen un espai personal de menys de 10 m² i el barri veí de la Florida acull el quilòmetre quadrat més poblat d'Europa.
Entre els barris més densos del país també s'hi troba el gironí de la Font de la Pólvora, on sis de cada deu pisos que l'integren disposen de menys de 15 metres quadrats per persona, i un de cada quatre en fa menys de 10; la Barceloneta; i Sant Roc i la Salut, de Badalona.