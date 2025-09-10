El tren de la gestió

El president Salvador Illa es va reunir ahir amb els presidents de Renfe i Adif després d'un estiu caòtic a la xarxa ferroviària catalana, i a l'espera d'una tardor complexa per l'allau d'obres a la infraestructura. L'objectiu de la reunió era tocar-los el crostó i també fer un seguiment més proper i més exigent de la situació a Rodalies, un servei que fa anys i panys que l'Estat és incapaç de prestar en les mínimes condicions exigibles. Les deficiències del servei són encara més greus en un context en el qual els preus de l'habitatge obliguen molts ciutadans a fer més desplaçaments.
Les incidències s'acumulen i es compten per centenars cada any. I les obres (necessàries després d'anys de desinversió) solen fer encara més impracticable una xarxa complexa i envellida. La situació a Rodalies, que espera el traspàs a la Generalitat, és insostenible i difícil d'entendre. ¿Com pot ser que fins ahir no es constituís una oficina tècnica de planificació de les obres per alinear Adif (gestora de la infraestructura) i Renfe, que és qui presta el servei? ¿Com pot ser que no tinguessin indicadors comuns de les incidències i les afectacions?
Hi ha qüestions, com la renovació de la flota de trens o les catenàries i el desdoblament de l'R3,el túnel de Roda de Berà i altres obres, que demanen temps. Però n'hi ha que no, que només van de gestionar amb una mica d'eficàcia i els recursos necessaris. No ho van fer els governs del PP i tampoc els del PSOE, tal com va admetre fa pocs dies el ministre Óscar Puente. I el PSC no pot mirar cap a una altra banda perquè fa set anys que governa a Madrid. La passada legislatura la ministra de Transports era catalana (Raquel Sánchez) i també ho han estat fins fa ben poc els presidents de Renfe (Isaías Táboas primer i Raül Blanco després).
Que fins ara no s'hagin contractat 16 treballadors més de manteniment per actuar de forma més ràpida davant les avaries dels trens o que fins fa ben poc no es fes un nou contracte per resoldre que el 40% de les escales mecàniques i els ascensors de les estacions estiguessin avariats no és presentable. I tampoc ho és que el servei d'informació continuï sent absolutament deficient i es visquin escenes tercermundistes a les estacions dia sí i dia també quan hi ha avaries.
L'Estat ha acreditat ineficàcia i deixadesa en la gestió. Però mentre el ministeri, Renfe i Adif tinguin responsabilitats a la xarxa, el Govern i els partits catalans no es poden resignar i han de ser tan exigents com calgui.
Avui no et perdis
El passadís
La periodista Mayka Navarro i el detectiu Paco Marco van escriure fa uns mesos La fugida, un llibre que reconstrueix la visita llampec de Carles Puigdemont a Barcelona el 8 d'agost de l'any passat amb motiu de la investidura de Salvador Illa. Ara, per la Setmana del Llibre en Català, s'ha muntat el 20 de setembre a les 12 del migdia una ruta explicativa pels "espais de la fugida" de l'expresident amb els dos autors. Els interessats es trobaran a la parròquia de Sant Pere de les Puel·les i durarà 90 minuts. El preu de l'activitat és de 9 euros, però hi ha descompte per als socis d’Òmnium, del Carnet Jove, del TRESC i per majors de 65 anys. Per a subscriptors de La Vanguardia, el diari on treballa Navarro, s'ofereix un 2x1. La ruta acabarà a l'Estació de la Sagrera. No arribaran a peu a Waterloo per trobar-se amb Puigdemont, com va fer l'activista i membre de Junts Rai López Calvet amb una urna de l'1-O de motxilla.
Vist i llegit
Què fa un exprimer ministre del Regne Unit després de deixar el càrrec? La reubicació professional no és gens fàcil i les portes giratòries o viure de l'agenda de contactes és, sovint, temptador. En el cas del conservador Boris Johnson, a més, ho fa de forma opaca i utilitzant recursos de la seva oficina com a exprimer ministre. Això és el que explica una formació del The Guardian que, en castellà, publicava ahir elDiario.es i que signen Harry Davies, Henry Dyer i Pippa Crerar. Segons expliquen entre les seves activitats hi ha gestions davant un alt càrrec saudita a qui va conèixer quan era primer ministre o una trobada per fer el mateix amb el president de Veneçuela, Nicolás Maduro. Ho podeu llegir aquí i jutjar vosaltres mateixos si el seu comportament és o no ètic.
La perla del DOGC
Acció, l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa que depèn del Departament d'Empresa i Treball, acaba de publicar la convocatòria de subvencions al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya amb la dotació i les condicions per accedir-hi. Hi ha cinc línies d'ajuts per les companyies: noves oportunitats (2,4 milions), promoció internacional (8 milions), projectes cooperatius de clústers (2,1 milions), foment de la multilocalització per consolidar la internacionalització (9 milions), i inversions empresarials d'alt impacte (8,5 milions). Si hi teniu interès, ja hi podeu optar!
