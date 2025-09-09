Illa prem l'accelerador amb els Comuns pels pressupostos però topa amb les exigències d'ERC

Salvador Illa afronta el seu segon any a Palau amb l'objectiu d'aconseguir, aquesta vegada sí, aprovar uns nous pressupostos que li permetin desplegar la seva agenda sense haver de tornar a prorrogar els de 2023, elaborats pel govern de Pere Aragonès. Per fer-ho, haurà de comptar amb el suport necessari d'ERC i els Comuns, grups amb els qui suma els 68 diputats que estableixen la majoria al Parlament. A l'espera que comenci la negociació dels pressupostos, però, la relació del president amb els seus dos socis no avança a la mateixa velocitat. Amb uns, prem l'accelerador; amb els altres, la carpeta del finançament amenaça de convertir-se en un escull insalvable.
El Govern i els Comuns han tancat aquest dimarts el pacte per la creació del cos d'inspectors d'habitatge, que el formaran 100 professionals -funcionaris de l'administració-i s'engegarà abans d'acabar l'any. L'executiu preveu que el procés d'oposicions s'allargui entre 7 i 8 mesos, de manera que els primers inspectors amb la capacitat de sancionar seran funcionaris que ja formen part del cos de l'administració.
Malgrat que els Comuns han advertit que per iniciar negociacions pels pressupostos encara cal avançar més en matèria d'habitatge, inclosa la unitat contra els desnonaments i l'activació del registre de grans tenidors, aquest acord supera la principal línia vermella que els de Jéssica Albiach havien marcat a l'executiu per començar a aproximar postures per negociar els comptes. La creació del cos d'inspectors suposa un "primer pas en ferm", tot i que no deixa de ser complir un pacte previ, vinculat als suplements de crèdit del curs passat. En tot cas, la mateixa portaveu del Govern, Sílvia Paneque, admetia aquest dimarts que la relació amb els Comuns és fluida i les converses, constants.
L'aliança amb ERC, en joc
A l'altre extrem de les relacions d'Illa amb els seus socis d'investidura està ERC, que va activar aquest dilluns en solitari -per la manca d'acord amb el PSOE- la seva proposta per "habilitar" la delegació de competències en matèria de gestió de l'IRPF. La proposició és una modificació legal per "habilitar" Catalunya, i la resta de comunitats del règim comú que s'hi vulguin afegir, per assumir les competències per delegació de l'Estat en l'aplicació de l'impost sobre la renda, avançar en la gestió "descentralitzada" dels tributs i reforçar la "corresponsabilitat fiscal" de les autonomies.
Aquest dimarts, la portaveu parlamentària d'ERC, Ester Capella, ha insistit que "incomplir els acords té un perill" i que no negociaran res si no es compleixen les qüestions que hi ha "al congelador", com el finançament. És en aquest sentit que la portaveu ha advertit el PSOE que "hauria de tenir interès" perquè la proposició de llei d'ERC sobre la gestió de l'IRPF s'aprovi: "La pressió pels pressupostos no l'ha de tenir ERC, l'han de tenir els governs de Sánchez i Illa", ha reblat. I ha subratllat que els dos executius han de posar "tots els elements necessaris" perquè les propostes i acords "arribin a bon port".
Per als republicans, la negativa del PSOE a complir l'acord respon més a una "qüestió de voluntat política" que a una qüestió tècnica, precisament perquè és un acord ja avalat i compartit amb el PSC -al pla director de l'ATC-. Aquest fet afegeix pressió sobre el PSC, que per molt que estigui a favor del finançament singular i la recaptació d'impostos des de Catalunya (així ho ha pactat a l'acord d'investidura i ho repeteix diàriament) depèn del que passi a Madrid, amb el PSOE primer, i amb el conjunt del Congrés després. Aquest dimarts, Paneque admetia que no hi ha un calendari concret per definir els detalls del model de finançament.
El Govern manté que complirà els acords
La Generalitat ha mantingut des del primer moment el seu compromís per complir els acords que van permetre la investidura d'Illa. No obstant això, la dificultat de concretar qüestions com el finançament singular (solidaritat, ordinalitat, reformes legislatives...), posen el Govern en una posició complicada. De moment, però, i mentre els republicans pressionen per veure passes endavant en el compliment dels pactes, la negociació dels pressupostos no s'ha iniciat.
La prioritat del Govern ara és mitigar el malestar dels republicans, imprescindible per poder obrir una negociació pressupostària amb garanties. S'ha arribat a acords per muscular l'Agència Tributària, el govern espanyol ha aprovat la condonació del deute autonòmic i també s'ha començat a parlar sobre la governança de l'Aeroport del Prat. Les dues parts també reconeixen que l'acord per al traspàs de Rodalies avança a bon ritme, però l'escull del finançament continua pendent.
Tenir pressupostos serà el termòmetre de la capacitat d'Illa per articular la majoria de la investidura en la principal llei de l'any. Amb l'inici del nou període de sessions, comença el compte enrere per negociar uns comptes que permetin a Illa posar velocitat de creuer. De moment, els acords avancen a dos ritmes ben diferenciats.