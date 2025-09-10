Primera multa d'Andorra a un establiment per la nova llei del català

Andorra apuja el to en defensa del català i ja sanciona en aplicació de la nova llei. Un establiment del Pas de la Casa ha rebut la primera multa de la norma estrenada aquest any per no disposar dels fulls de reclamació en català, segons ha explicat Digital Andorra a partir de fonts del govern. Concretament, la sanció econòmica ha estat de 2.200 euros després d'un expedient que ha constat l'incompliment de la llei.
Aquesta és la primera sanció econòmica que imposa Andorra amb la nova llei del català. La norma estableix que tots els locals del país han de disposar de tots els documents impresos que es posin a servei dels clients. Això fa referència tant a la retolació, la publicitat, la llista de productes o, com en aquest cas, els fulls de reclamació.
El nou marc normatiu es va posar en marxa el 2024, però els expedients només quedaven en un advertiment. Ha estat a partir d'aquest any quan el govern ha considerat que calia començar a posar infraccions. La primera multa ha estat per una infracció considerada com a greu i penalitzada amb una multa d'entre 1.200 i 6.000 euros.
Però encara hi ha més. Si el local sancionat no rectifica, passarà a ser considerat reincident i la falta passarà a ser molt greu, amb sancions previstes d'entre 6.000 i 60.000 euros. Digital Andorra detalla que l'executiu té desenes d'expedients oberts i no es descarten noves sancions. El que queda clar és que la primera multa és un toc d'atenció i un precedent per a la resta d'establiments que incompleixen la norma amb impunitat.
La nova llei del català a Andorra
Andorra sanciona els comerços que no respecten la llei del català i no atenen els clients en aquesta llengua amb multes de fins a 10.000 euros des de l'1 de gener del 2025. És la mesura del govern pirenaic per fer front a una mancança que afecta més de la meitat dels establiments. Les sancions van des dels 600 fins als 10.000 euros i l'import varia en funció de la gravetat de les infraccions i factors com la reincidència.
I és que més de la meitat dels treballadors dels comerços d'Andorra la Vella fan servir el castellà per adreçar-se d'entrada als clients. Són dades d'un estudi fet per la Plataforma Andorrana per la Llengua, que també revela que, un cop iniciada la conversa, si el client respon en català, només la meitat dels treballadors que començaven la conversa en castellà mantenen aquesta llengua.